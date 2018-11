Pääkirjoitus: Vaalit betonoivat jyrkän kahtiajaon Yhdysvalloissa – nurkkaan ahdistettuna Trump on entistä arvaamattomampi

Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Vaalit betonoivat jyrkän kahtiajaon Yhdysvalloissa – nurkkaan ahdistettuna Trump on entistä arva

Vaalien

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005891399.html

Presidentti

Välivaalien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kansainvälisessä

tuloksella uskottiin olevan merkitystä presidentti Donald Trumpin asemaan maailman suurimman sotilaallisen ja taloudellisen mahdin peräsimessä. Demokraattien voittoa ja Trumpin pysäyttämistä toivoneet poliitikot ja kommentaattorit kokivat kuitenkin pettymyksen. Trump onnistui saamaan torjuntavoiton pitämällä senaatin republikaanien hallussa.Demokraattienemmistö edustajainhuoneessa on presidentille takaisku, mutta ei sellainen takaisku, joka rampauttaisi Trumpin poliittisesti. Trumpin liikkumavara sisäpolitiikassa toki kapenee. Monet verotukseen ja Yhdysvaltain talouteen sekä infrastruktuuriin liittyvät hankkeet muuttuvat hankalimmiksi toteuttaa.joutunee turvautumaan entistä enemmän presidentin aloitteisiin, koska lakihankkeiden läpivieminen kongressissa muuttuu pitkäpiimäiseksi touhuksi kompromisseineen; tämä koskee muun muassa Meksikon rajalle rakennettavaa muuria. Lisäksi tulevat mahdolliset Trumpiin liittyvät selvitykset, joita edustajainhuone voi nyt halutessaan tehtailla, unohtamatta Robert Muellerin tulevaa selvitystä Venäjän roolista Trumpin valinnan takana.tulos tietyllä tavalla normalisoi presidentin ja kongressin välisen suhteen, mutta samalla betonoi kansakunnan jyrkän kahtiajaon. Amerikkalainen unelma on muuttumassa taisteluksi, jossa osapuolina ovat Trumpin kiihkomieliset kannattajat ja hänen yhtä kiihkomieliset vastustajansa.Yhdysvallat ei sinänsä ole ensimmäistä kertaa tilanteessa, jossa yhteiskunnassa kuohuu. Nuorten amerikkalaissotilaiden juuttuminen Vietnamin viidakoihin toi mielenosoittajat kaduille, samoin vaatimukset rotujen välisestä tasa-arvosta ja mustien kansalaisoikeuksista kasvoivat verisiksi rotumellakoiksi viisi vuosikymmentä sitten.politiikassa eletään epävarmoja aikoja. Ennustettavuus on kadonnut ja suurvallat, Venäjä, Yhdysvallat ja Kiina, nokittelevat toisiaan – jopa aseriisuntasopimuksien purkamista on väläytelty. Lisäksi kauppasodan uhka leijuu globaalin maailmankaupan yllä.Tähän tilanteeseen Yhdysvaltain kongressivaalit eivät tuoneet käännettä, ei ainakaan positiiviseen suuntaan. Päinvastoin. Kun Trump ei enää voi mellastaa mielin määrin sisäpolitiikassa, hän kääntänee katseensa ulkopolitiikkaan hakemalla sieltä seuraavissa presidentinvaaleissa tarvittavia tärkeitä voittoja.Trump on nurkkaan ahdistettuna ehkä jopa vieläkin arvaamattomampi kuin mitä hän tähän saakka on ollut. Eikä arvaamattomuuden määrä ole tähänkään saakka ollut vähäistä.Tämä on hyvä tiedostaa, kun mietitään välivaalien seurauksia Euroopalle – ja myös Suomelle.