Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Stubb käy tuulimyllyjä päin – edessä melkein mahdoton taistelu

EPP





Weber

Merkelin





Helsinkiin

on europarlamentin keskustaoikeistolainen ryhmä, johon kokoomus kuuluu. Se on nykyisen parlamentin suurin. Jos asema säilyy kevään vaaleissa, kärkiehdokkaalla on mahdollisuus nousta EU-komission puheenjohtajaksi.Stubb osoitti aikoinaan kokoomuksen johtoon noustessaan kampanjoijakykynsä. Nyt hän on kiertänyt Eurooppaa, mutta vastus voi olla liian kova.Weberillä on Saksan liittokanslerin Angela Merkelin tuki. EPP:n konservatiivit pitävät Stubbia liian vapaamielisenä. Stubbin kansainvälinen tuki on heppoista. Jopa Suomen kristillisdemokraatit tukevat Weberiä.ei tunnu edes tosissaan vastaavan Stubbin haasteeseen. Olisi ikävä, jos hän voi luottaa siihen, että asiat on kabineteissa aikoja sitten junailtu valmiiksi.Ei ole edes virallista sääntöä, että voittaneesta kärkiehdokkaasta tulisi komission johtajaa. Huhutaan, että Merkel olisi itse kiinnostunut paikasta ja tarvittaessa Weber siirtyisi sivuun hänen tieltään.Stubbille kisaan osallistuminen joka tapauksessa tuo pisteitä muihin tärkeisiin tehtäviin.lisäksi Saksasta saapuu hänen kiusaajansa, sisäministeri Horst Seehofer. Seehofer edustaa Merkelin CDU:n baijerilaista sisarpuoluetta CSU:ta. Hän on vaatinut kovempaa linjaa pakolaisten kohteluun. Seehofer pelkää populistioikeistolaisen AfD-puolueen nousua.Merkel on jättämässä puoluejohtajan tehtävät varmasti. Hänen seuraajansa linjaa arvellaan vähemmän humaaniksi.saapuu Merkelin lisäksi suuri joukko Euroopan politiikan kestonimiä. Pysyvästi kohutuimmasta päästä ovat Unkarin pääministeri Viktor Orbán ja Italian entinen pääministeri Silvio Berlusconi.Kulissien takana väännetään Euroopan keskustaoikeiston linjassa. Saksa ei ole ainoa maa, jossa pitäisi vastata populistioikeiston haasteeseen.Yksi ratkaisu on siirtyä itse oikeistolaisemmalle, jopa muukalaisvastaiselle kannalle. Välttämättä kovempi linja ei silti torju äärioikeiston houkutusta vaalikentillä.Orbánin Fidesz-puolue lasketaan usein jo äärilaidan puolueeksi. Orban johtaa maataan kovin ottein. Stubb kuuluu kriitikoiden joukkoon.Fideszin lähtö EPP:sta on vaadittu. Vaikuttaa siihen, että tähän ei ole tarpeeksi tahtoa, eikä paine muutenkaan saa Orbánia muuttumaan. Omiensakin joukossa Stubb näyttää oudolta linnulta yhä konservatiivisemmassa Euroopassa.