Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Välivaalit voivat lisätä talouden epävarmuutta

Y

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvallat on

Politikoinnin riski

hdysvaltain tiistaina pidettävät kongressin välivaalit voivat päätyä kumman tahansa puolueen, republikaanien tai demokraattien, voittoon tai tasapeliin.Vaalitulos vaikuttaa kongressin edustajainhuoneen ja senaatin puoluejakoon, ja se taas vaikuttaa presidentti Donald Trumpin asemaan ja siihen, miten helppo tai vaikea hänen on saada hankkeitaan toteen.Trump on vaalien alla kannustanut kannattajiaan uurnille pitämällä esillä esimerkiksi Väli-Amerikasta pohjoiseen vaeltavan pakolaiskaravaanin kaltaisia aiheita.Vaalien kansainvälinen merkitys kiteytyy kuitenkin talouskysymyksiin.vaalituloksesta riippumatta maailman suurin kansantalous. Raskaasti alijäämäisen ulkomaankauppansa ”ansiosta” se on myös maailman suurin tavaraviennin kohdemaa. Siksi maan taloudella on suuri merkitys koko maailman talousnäkymiin Suomea myöten.Ja siksi välivaalien yksi maailmanlaajuisesti tärkeä kysymys on, miten vaalitulos mahdollisesti vaikuttaa talouteen. Niinpä moni kansainvälinen suurpankki on talouskatsauksissaan esittänyt aiheesta arvioitaan.Yhden yleisen tulkinnan mukaan Yhdysvaltain talous jatkaa vaalituloksesta riippumatta kohtalaista kasvuaan ainakin ensi vuoden loppupuolelle, mutta kasvu hidastuu tai lakkaa – niin ikään välivaalien tuloksesta riippumatta – viimeistään vuoden 2020 kuluessa.Kohtalainen kasvu saa ensi vuodelle asti voimia aiemmin toteen ja alulle pannuista verohelpotuksista ja julkisen talouden menolisäyksistä. Niiden vaikutus alkaa kuitenkin ensi vuoden mittaan hiipua samaan aikaan kuin maan keskuspankki Fed jatkaa rahapolitiikan kiristyksiään.Yksi talouden kokonaiskuvaa varjostava välivaalien poliittinen riski on puoluepolitikoinnin mahdollinen lisääntyminen ja siitä koituvat finanssimarkkinoiden ja talouden häiriöt.kasvaa, jos republikaanipresidenttiä haastavat demokraatit nousevat enemmistöön sekä edustajainhuoneessa että senaatissa tai vaikka vain edustajainhuoneessa niin kuin ennen vaaleja vaikutti todennäköiseltä.Politikointi tarkoittaisi esimerkiksi presidentin lakialoitteiden juuttumista kongressin rattaisiin ja Trumpin entistäkin ärhäkämpää ja arvaamattomampaa kiukuttelua hallinnon sulkemisen kaltaisten tempausten avulla.Toki osa Trumpin aloitteista joutaakin jumittua, mutta voimanokittelusta koituu herkästi haittaakin. Se lisää talouden epävarmuutta ja voi heikentää taloustunnelmaa ja -kasvua.Sillä ei ole Suomen kaltaisille oheiskärsijöille merkitystä, lisääntyykö talouden epävakaus ja markkinahäiriöt Trumpin, tämän vastustajien vai näiden keskinäisten voimainkoetusten takia.Talouden heijastehaitoilla ei ole poliittista väriä.