Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Vihreät siirsivät ongelmaansa

Juuri nyt

Vihreiden

Vihreiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pekka Haavisto

Mutta

kantaikonina pidetty Haavisto johti puoluetta 1993-95. Haavisto pääseekin historiankirjoihin. Edellinen puheenjohtajan uusi ilmestyminen nähtiin Sdp:ssä, kun Väinö Tanner palasi puolueensa johtoon 1957 – 31 vuoden tauon jälkeenHaaviston valinta oli epäilemättä viisainta, mitä vihreät saattoivat tässä tilanteessa tehdä. Kaksinkertaisella presidenttiehdokkaalla on uskottavuutta ja karismaa myös yli puoluerajojen. Se on saattaa olla eduskuntavaaleissa vihreille viime hetken helpotus, kun gallup-kannatus on vajonnut.Mutta Haaviston valintakaan ei ole vihreiden osalta mikään loppuratkaisu. Ongelmaa siirrettiin. Tapa jolla Haavisto valittiin herättää myös kysymyksiä, millainen demokratia ja avoimuus vihreiden puoluekoneessa toimii – olletikin, kun puolueen jäsenet ovat usein muita moraalisesti opastamassa. Loikka jäsenäänestyksestä reilun neljänkymmenen henkilön puoluevaltuuskunnan puheenjohtajapäätökseen on melkoinen.seuraava sääntömääräinen puoluekokous on kesäkuussa. Haavisto on siihen saakka vt-puheenjohtaja. Ennen vihreiden puoluekokousta edessä ovat myös hallitusneuvottelut. Jo vaalitenteissä oikeutettu kysymys kuuluu, onko Haavistolla samanlaista puoluemandaattia kuin muilla puheenjohtajilla. Jos vihreät menevät hallitukseen, onko Haavisto vihreiden ministeriehdokas? Entä puoluekokouksen jälkeen? Hallitusneuvottelut saattavat jatkua vihreiden puoluekokousviikolle saakka. Vielä vuosi sitten vihreät asettivat tavoitteensa nousta pääministeripuolueeksi. Tavoite on nykyvalossa utopistinen, mutta onko Haavisto myös puolueen pääministeriehdokas?on profiloitunut viime vuosina ulkopolitiikassa ja rauhankysymyksissä. Vaalien alla koittaa arki. Pätkäpuheenjohtajan on syytä perehtyä vauhdilla sote-esityksen kiemuroihin ja sosiaaliturvan uudistuksiin.kuten todettu, Haaviston valinta oli epäilemättä järkevimmästä päästä. Se ei poista kuitenkaan ihmettelyä, jonka vihreiden menettely nostatti. Miksi vt-puheenjohtajan valinta piti tehdä reilussa viikossa? Miksi ei ollut avointa kampanjatilannetta? Joku saattaisi ihmetellä sitäkin, että toinen puheenjohtajaehdokas, kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto ei osallistunut edes valintakokoukseen, vaan lomaili Japanissa.Jatkossa vihreitä verrataan erityisesti vasemmistoliittoon. Pekka Haavistolla on kova urakka voittaa kyseinen kilpailu. Ilmastokysymyksissä mestarointi tuskin kannattaa, sillä ympäristöpolitiikka ei ole ollut pitkään aikaan vihreiden yksinoikeus.