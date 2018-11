Pääkirjoitus: Verotiedot on syytä pitää julkisina – homekoulujen luvatussa maassa pitäisi keskustella myös verotulojen käytöstä

Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Verotiedot on syytä pitää julkisina – homekoulujen luvatussa maassa pitäisi keskustella myös ver

Tuoreen

Verojärjestelmässä on rakenteellinen virhe, joka tulee esiin tutkittaessa verotilastoja.

esiintyy näkemyksiä, joiden mukaan nykyisenlainen verojulkisuus on pahasta, ja sitä pitäisi rajoittaa. Viimeksi asiaa tutki Uutissuomalainen, jonka USU-gallupissa vain runsas neljännes eli 28 prosenttia suomalaisista halusi säilyttää verotietojen laajan julkisuuden. Suurimman kannatuksen saa vaihtoehto, jonka mukaan jokaisen pitäisi saada itse päättää, ovatko hänen verotietonsa julkisia vai eivät.Tällaista vaihtoehtoa kannattaa 38 prosenttia vastaajista. 14 prosenttia suomalaisista näkee, että vain suurituloisten ihmisten verotietojen pitäisi olla julkisia, ja 12 prosenttia muuttaisi verotiedot niin salaisiksi, että ne saisi käsiinsä vain viranomainen. Tietoykkösen tekemään kyselyyn vastasi tuhat suomalaista. Virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.gallupin perusteella voisi tietysti päätyä sellaiseenkin lopputulokseen, että kansa haluaa verotietojen, jos ei kokonaan niin ainakin osittaista salaamista. Se, millä innolla lukijat eri tiedotusvälineiden verkko- ja printtisivuilla kahlaavat yhteiskunnallisten vaikuttajien, viihdetähtien, urheilijoiden ja yrittäjien tietoja läpi ei kyllä korreloi juuri lainkaan kyselyn tuloksen kanssa. Ilmeisesti omat verotiedot halutaan piiloon, mutta naapurin voisi pitää esillä.ja niiden julkaiseminen ovat vuosien varrella kuitenkin paljastaneet tukun verotuksellisia epäkohtia, joita on korjattukin. 1990-luvulla Nokian johdon satumaiset optiovoitot tuskin olisivat tulleet esiin ilman julkisia verotietoja. Optiotulot siirrettiinkin ansiotuloksi, kun ne aikaisemmin olivat kevyemmin verotettuja pääomatuloa. Nokia-miljonäärit rikastuivat itse, mutta samalla rikastui yhteiskunta.Verojärjestelmässä on rakenteellinen virhe, joka tulee esiin tutkittaessa verotilastoja. Ansiotuloja siirtyy ja siirretään pääomatuloiksi. Joka vuosi verotiedot paljastavat, että entistä suurempi joukko varakkaita suomalaisia saa vain ja ainoastaan pääomatuloja. Veropohjan kannalta kehitys voi pitkän päälle olla huono, koska pääomatuloista ei makseta kuntaveroa, jolla rahoitetaan kunnallisia palveluja.hetkellä lainsäätäjällä ei ole hankkeita verotietojen salaamiseksi. Hyvä niin. Verotietojen salaamisella on silti oma, vankka kannattajajoukkonsa, ja aihe välillä putkahteleekin esiin julkisessa keskustelussa. Tämä joukko sai tietynlaisen erävoiton, kun osakkeiden piilottaminen hallintarekisteriin ulkomaille tuli mahdolliseksi myös tavallisille kansalaisille, poliisin ja verottajan vastustuksesta huolimatta. Verotietojen salaaminen voisi olla seuraava etappi.Tänään torstaina puhutaan tuloista ja veroista, henkilöistä, palkkatyöläisistä, omistajista ja yrittäjistä. Samassa yhteydessä olisi enemmän kuin paikallaan puhua myös siitä, miten verotuloja käytetään. Homekoulujen luvatussa maassa verovaroilla voi näköjään touhuta mitä tahansa – kustannuksista ja valvonnasta välittämättä.