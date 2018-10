Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Prinssi täytyy saada kuriin – Suomenkin pitää olla mukana

Maailma

Khashoggi oli kansainvälisesti arvostettu journalisti, joka maksoi hengellään sen, että teki työtään kuten piti. Rikos vaikuttaa brutaalilta ja sadistiselta, paljon Saudi-Arabian myöntämää ”vahingossa kuristamista” pahemmalta. Jälkiä, jotka voisivat johtaa jopa kruununprinssi Mohammed Bin Salmaniin itseensä siivotaan.Saudien yhden suvun diktatuuri ei suvaitse toisin ajattelevia. Mohammed bin Salman halusi esiintyä uudistajan, mutta naamio on tipahtanut. Selittelyt eivät enää auta. Prinssin arvoihin eivät kuulu ihmisoikeudet ja sananvapaus, joita ilman nykyaikaista valtiota ei ole.päivä sitten liittokansleri Angela Merkel sanoi, että Saksan ei pidä jatkaa asevientiä Saudi-Arabiaan ennen kuin murha selviää. Ympäri Eurooppaa vaaditaan samaa.Suomen puolustusministeri Jussi Niinistö kuitenkin arvioi, että toistaiseksi ei ole aihetta peruuttaa asevientilupia. Niinistön mukaan Saudi-Arabiaan ei kuluvalla vaalikaudella ole viety tappavia aseita vaan esimerkiksi lennokkien katapultteja, viestivälineitä ja suojaterästä. Ennen Saudi-Arabian sekaantumista Jemenin sisällissotaan sinne vietiin mm. kranaatinheittimiä.Isoissa asekaupoissa tehdään pitkiä sopimuksia, joihin sisältyy varaosia, huoltoa ja päivitystä. Suomalaisetkin ovat halunneet osansa Arabian niemimaan kasvavista markkinoista.Saudi-Arabiaan on äkkiä tullut pulma myös Yhdysvalloille. Presidentti Trump esittää ristiriitaisia kommentteja murhasta. Hän puhuu asekauppojen tärkeydestä työllisyydelle.Yhdysvaltain suunnittelemassa Iranin taloudellisessa eristämisessä Saudi-Arabia on tärkeä. Lisäämällä öljyntuotantoaan se voi estää hinnannousun, joka seuraisi Iranin öljyviennin hiipumista. Trumpin uskotaan kaavailevan, että Saudi-Arabia painostaisi palestiinalaisia Israelille edulliseen rauhaan. Prinssillä riittää yhä pelinappuloita.on Saudi-Arabian öljyrahojen lumossa sulkenut silmänsä maan todellisuudelta vuosikymmeniä. On viimeinen hetki avata ne ja tehdä jotain. Saudi-Arabian sota Jemenissä uhkaa aiheuttaa nälkäkatastrofin. Siihen pitäisi puuttua ilman yksittäisiä hirmutekojakin.Jos Saudi-Arabiaa ei nyt rangaista Khashoggin murhasta, katoaa uskottavuus Venäjälle Salisburyn myrkkyiskun vuoksi määrätyiltä pakotteilta. Suomikaan ei voi jäädä sivuun.