Pääkirjoitus: Turpo-suomi-sanakirja vaatii päivitystä

Nykyisen hybridivaikuttamisen ja kybersodankäynnin aikana sodan ja rauhan raja ei enää ole selkeä.

- ja puolustuspolitiikan käsitteet ovat aivan liian hämäriä. Valtiojohdon lausunnoissa ja puolustusvoimien tiedotteissa annostellaan kyllä tietoa, mutta peitellysti ja valikoivasti. Sitä paitsi sanasto on muuttunut vuoden 2014 Krimin valtauksen jälkeen, ja uusiakin sanoja on tullut.On aika katsoa millaisia lihapullia muusin alla on. IS julkaisee tässä päivitetyn Turpo-suomi-sanakirjan. Sananselitykset ja niihin sisältyvät tulkinnat ovat kirjoittajan omia.Periaate, jonka mukaan isänmaasta ei anneta neliötäkään hyökkääjälle ilman vastarintaa. Tätä varten Suomella on asevelvollisuusarmeija ja suuri reservi. Naton strategiassa aluepuolustus menetti merkitystään, kun kylmä sota päättyi ja Venäjä nähtiin hetken strategisena kumppanina. Vuonna 2014 Nato hoksasi, että on aika palata takaisin vanhaan konseptiin.Tervetuloa ystävällismielisten maiden joukot Suomeen auttamaan meitä ja pikkuruisia Baltian maita kriisissä – sitä varten olemme allekirjoittaneet Naton kanssa tämän asiapaperin syyskuussa 2014.Tähän EU:n perussopimukseen sisältyy artikla 42.7 keskinäisestä avunannosta ”kaikin käytettävissä olevin keinoin”, jos jäsenmaata vastaan kohdistuu aseellinen hyökkäys. Suomen ulkopoliittinen johto korostaa mielellään artiklan merkitystä aina. Avunantovelvoite on ehdoton, toisin kuin Naton 5. artikla. Ks. turvatakuut.Pysyvä rakenteellinen yhteistyö. Kasvava joukko hankkeita EU:n yhteisistä puolustusinvestoinneista, asevoimien suorituskykyjen kehittämisestä ja operatiivisesta valmiudesta. Ei, tämä ei militarisoi unionia, sillä päätösvalta hankkeisiin osallistumisesta on aina kansallisissa käsissä. Suomi innokkaasti mukana.Suomi liittyi Naton kumppaniksi vuonna 1994 tiukoin varaumin ja pitäytyi pitkään vain kriisinhallintayhteistyössä. Kaikki muuttui 2014. Nyt Suomi on ”laajennettujen mahdollisuuksien kumppanuusyhteistyössä”. Suomi varautuu, yhdessä Ruotsin kanssa, pitämään oman tonttinsa puhtaana sekä toimimaan yhdessä läntisten kumppanien kanssa pohjoisen rintaman ja Itämeren puolustamiseksi.Onko se jo vitsi? Suomi on mukana Naton artikla 5:een perustuvissa sotaharjoituksissa. Puolustusministeriön mukaan tässä ei mitään uutta eikä mikään ole muuttunut. Lisäksi Suomi on solminut tai on solmimassa ison joukon yhteisymmärryspöytäkirjoja ja kahden- ja kolmenvälisiä sopimuksia puolustusyhteistyöstä Yhdysvaltain, Ruotsin, Britannian, Saksan ja Ranskan kanssa. Kokonaispakettia katsoessa voi hyvin kysyä, olemmeko vielä sotilaallisesti liittoutumattomia.Naton suurin sotaharjoitus 16 vuoteen – Suomesta mukana 600 sotilasta ja yhdeksän Hornetia. Nato sentään kertoo reilusti mistä manöövereissa on kyse: Norjan yhteispuolustuksesta peruskirjan artikla 5:n mukaisesti. Puolustusministeriön mukaan Suomi ei kuitenkaan harjoittele artikla 5:ttä vaan kehittää omaa harjoituksessa kansallista puolustuskykyä. Mikään ei ole muuttunut!Suomi nauttii leivoksesta ilman kirsikkaa: olemme Naton erityiskumppani ilman turvatakuita. Siksi Suomi on tehnyt muita järjestelyjä, joilla pyritään varmistamaan avunsaanti hädässä. Ks. sotilaallinen liittoutumattomuus. Artikla 5 ei velvoita sotilaallisen avun antamiseen, vaan apu voi olla muutakin. Artiklassa sanotaan lisäksi, että Nato voi ryhtyä ”tarpeellisiksi katsomiinsa toimiin” turvallisuuden ja vakauden palauttamiseksi. Entä jos toimet ovat vain tiukkoja vastalauseita? Entä mikä laukaisee turvatakuut? Nykyisen hybridivaikuttamisen ja kybersodankäynnin aikana sodan ja rauhan raja ei enää ole selkeä.Ei tarvitse selitystä. Uhka Suomen turvallisuudelle tulee Venäjän varustautumisesta, kehittyneistä hybridivaikuttamisen kyvyistä ja itsevaltaisesti hallitun maan arvaamattomuudesta.