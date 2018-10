Pääkirjoitus: Kuka tahansa ei sovi hoivatyöhön – soveltuvuuskokeen palauttaminen koulutukseen olennainen osa potilasturvallisuutta

Pääkirjoitus

koulutetaan ammatteihin, joihin näillä ei ole tarvittavia taipumuksia, ei työn oppimiseen ja hoitamiseen kannustavaa kutsumusta eikä aina muitakaan vaadittavia valmiuksia, on se niukkojen opetusvoimien ja -varojen haaskaamista.Omille taipumuksille kehnosti tai ei edes kehnosti sopivaan ammattiin opiskeleminen on myös vääränlaiseen oppiin päätyneelle nuorelle suurta ajan ja tarmon haaskaamista.Mutta kun työtehtäviin kuuluu vastuu kanssakansalaisen terveydestä ja hyvinvoinnista – jopa hengissä pysymisestä – voi ”kenen tahansa” pääseminen ammattiin pahimmillaan vaarantaa jopa ihmishenkiä.esiin nousseet (esimerkiksi IS/Taloussanomat 30.9. ja HS 21.10.) epäkohdat erityisesti lähihoitajien ammattiopetuksessa ja opetuksen viime vuosien ”kehityksessä” ovat puistattavia.Hoitoalan ammattiopettajien, alan ammattiliittojen ja työnantajien haastatteluista syntyy inhorealistinen mielikuva, että ”kuka tahansa pääsee sisään” lähihoitajan oppiin ja melkein kuka tahansa hoitajan työhönkin.Vaikka epäkohtiin keskittyvä kirjoittelu luontaisesti korostaa juuri epäkohtia, ja vaikka enemmistö lähihoitajista ja muista hoiva-alan ammattilaisista olisi edelleen täysin tehtäviensä tasalla, vaikuttaa jokseenkin selvältä, että alan koulutuksessa ja rekrytoinneissa rimaa on jo laskettu liiankin alas.lähihoitajakoulutuksessa korostuva suuri epäkohta on soveltuvuuskokeiden lopettaminen vuoden 2016 alussa. Osalla opetus- hoito- ja turvallisuusaloista soveltuvuuskoe on yhä käytössä, mutta suurin osa oppilaitoksista on luopunut liian kalliiksi arvioimistaan kokeista.Toinen hoiva-alalle pääsyn rimaa laskenut ja samalla soveltuvuuskokeista luopumisen haittoja korostanut epäkohta on se, että niin sanotun SORA-lainsäädännön keinot ovat suurimmaksi osaksi jääneet käyttämättä.Sinänsä kyseenalaista hallintosuomea edustava nimihirviö SORA tarkoittaa ”soveltumattomuuden ratkaisuja”, joiden avulla on mahdollista karsia alalle soveltumattomia opiskelijoita esimerkiksi juuri hoiva-alan opinnoista.lain suomia ohjauskeinoja on käytetty vain harvoin, vaikka laki on ollut voimassa vuodesta 2012.Onkin epävarmaa, kummalla on suurempi kiire, soveltuvuuskokeiden palauttamisella vai SORA-lain soveltamiseen ilmeisesti jääneiden kynnysten purkamisella.Joka tapauksessa on selvää, että ”kuka tahansa” ei sovellu hoiva-alalle – ja että siksi alan koulutuksessa on vaihteeksi aika nostaa rimaa.Se, että ”kuka tahansa pääsee sisään” lähihoitajan työhön ei pelkästään halvenna kirjaimellisesti elintärkeän hoivatyön arvoa.Pahimmillaan se vaarantaa hoivattavien kansalaisten terveyden, turvallisuuden – ja jopa hengen.