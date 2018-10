Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Nyt olisi tilausta järjenkäytölle

On järjetöntä,

Juha Sipilän (kesk) hallitus ja ay-liike ovat linnoittautuneet asemiinsa eikä kumpikaan aio liikahtaa. Vaikeaa se onkin, nyt kun riita on mennyt periaatteelliseksi.Jos lakkojen vaikutukset kansantalouteen eivät olisi niin suuria, voisi pitää lähes surkuhupaisana, että jo pitkään muhinut tyytymättömyys kärjistyi lakiin, jolla kevennetään työntekijästä johtuvia irtisanomisperusteita alle 10 hengen yrityksissä. Irtisanomispykälä aiheuttaisi todennäköisesti varsin pienen muutoksen työelämän säädöksiin. Lisäksi laki saattaa jumiutua perustuslakivaliokuntaan. Työministeri Jari Lindström (sin) on itse myöntänyt, että lain muotoilu on erittäin vaikea.kuin yhdestä laista, kyse on periaatteista ja arvovallasta. Hallitus on kävellyt kolmikannan yli ja ay-liikkeen mitta on täynnä. Ay-liikkeen henki tuntuu olevan, että nyt tai ei koskaan. Periksi ei voi antaa, koska siitä seuraa oman jäsenkunnan näkökulmasta pidemmän päälle heikennyksiä. Hallituksesta on tullut arvaamaton neuvottelukumppani, joka ei noudata entisajan pelisääntöjä. Huomaamatta jää – ihan tarkoituksella – että maailma on muuttunut melkoisesti.taas lähtee täysin oikein siitä, että se säätää tässä maassa lait. Eri osapuolia voidaan kuulla, mutta hallitus tekee lopulta päätökset. Sillä on vaaleissa kansalta saatu mandaatti. Jos hallitus jatkuvasti joutuu perääntymään ay-liikkeen vaatimusten edessä, millainen vallankäyttäjä se on.Nyt aikaiseksi saatu tilanne on kuitenkin järjetön. Kukaan ei hyödy siitä lakkojen sumasta, joka on alkamassa. Maksumiehiksi joutuvat Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenyritykset, jotka eivät ole millään tavalla kiistan osapuolia, koska niissä työskentelee paljon enemmän kuin kymmenen henkilöä. Julkisuudessa suurta huomiota saavat JHL:n lakot, koska näin mukaan saadaan lapset. JHL:n jäseniä on esimerkiksi koulujen ja päiväkotien ruokahuollossa.että nyt luodulla asetelmalla vastakkain ovat esimerkiksi pienyrittäjä, joka miettii uuden henkilön palkkaamista ja siihen liittyvää henkilöriskiä, ja päiväkodin keittiössä työskentelevä henkilö. He kun arkielämässä tuskin ovat vastakkain. Tai edes kokevat, että ovat saman riidan osapuolia.Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoi Talouselämässä (19.10.), että lakkoon on helppo mennä, mutta sieltä pois tuleminen on vaikeaa. Nyt olisi erittäin suuri tarve järjenkäytölle molemmilla puolilla pöytää. Pattitilanteesta on päästävä pois.