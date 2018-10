Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Kansalaisten tilitietojen urkkiminen lipsumassa ylilyönniksi

Rahanpesijät on syytäkin ajaa ahtaalle, mutta sitä tuskin edistää Kelan lupa urkkia asiakkaidensa tilitietoja.

rahanpesuskandaalit ja -epäilyt ovat muistuttaneet, että paljon on vielä tehtävää epärehellisen rahaliikenteen havaitsemiseksi, estämiseksi ja raharosvojen kiinni saamiseksi.Parantamisen varaa on niin rahalaitoksia ja -liikennettä valvovilla viranomaisilla kuin myös pankeilla.Erityisen paljon parantamisen varaa näyttää valitettavasti olevan Euroopan pankeilla ja niitä valvovilla viranomaisilla, sillä viime vuosina paljastuneet kansainvälisen mittakaavan rahanpesutapaukset ovat syystä tai toisesta liittyneet suhteettoman usein juuri eurooppalaispankkeihin.Tanskalaisen Danske Bankin joutuminen poikkeuksellisen mittavan rahanpesututkinnan kohteeksi ja vastikään suomalaiseksi muuttuneen Nordean hiljan uutisiin nousseet epäilyt ovat kolea osoitus siitäkin, että epäselvä raha löytää kyllä reittinsä mihin tahansa, rehtinä pidetty Pohjola mukaan luettuna.haluaa vahvistaa unionin ja jäsenmaiden kansallisten valvontaviranomaisten aseita rahanpesun vastaisessa taistelussa.Tätä tarkoitusta varten EU on säätänyt niin sanotun viidennen rahanpesudirektiivin, joka tuli voimaan viime kesänä. Siihen perustuvat jäsenmaiden kansalliset lakiuudistukset ovat paraikaa valmisteilla.Direktiivin ensisijainen ja pääasiallinen tarkoitus on vahvistaa EU:n ja jäsenmaiden valvontaviranomaisten keinoja jäljittää ja ottaa kiinni rahanpesijöitä ja terrorismin rahoittajia. Keinoja haetaan muun muassa elektronisen valvonnan mahdollisuuksista.Suomessa hallitus on jo kiirehtinyt laatimaan direktiivin perusteella laajahkon esityspaketin ”laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi”. Paketti on eduskunnan valiokuntakäsittelyssä.on paljon hyvää ja hyödyllistä, ja ehkä sen tarkoituskin on vilpitön, mutta on siinä selviä ylilyönninkin piirteitä.Direktiivi näyttää tarjonneen liian suuren houkutuksen tuntuvasti laajempaan kansalaisten tilitietojen urkkimiseen kuin rahanpesijöiden ja terrorismin rahoittajien jahtaaminen olisi perustellusti edellyttänyt.Huomiota ja kysymyksiä herättää se, että hallitus haluaa avata kansalaisten tili- ja maksutiedot aiempaa tehokkaamman urkinnan kohteeksi paitsi eri tavoin talousrikoksia tutkiville lukuisille viranomaisille myös esimerkiksi Kansaneläkelaitokselle.Herää kysymys, onko Kelan tarkoitus ryhtyä entisten tehtäviensä lisäksi nyt myös jahtaamaan rahanpesijöitä ja terrorismin rahoittajia – ja epäileekö hallitus Kelan asiakkaita rahanpesijöiksi ja terrorismin rahoittajiksi.Rahanpesijät on syytäkin ajaa ahtaalle, mutta sitä tuskin edistää Kelan lupa urkkia asiakkaidensa tilitietoja.