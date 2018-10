Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Maan osto Putinin ehdoilla on iso riski

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Moni evakkojen jälkeläinen on elätellyt vuosien saatossa mielessään unelmaa, josko Venäjältä voisi edes ostaa pienen palan sodassa menetettyä Karjalaa vaikkapa mökkitontin muodossa.Tähän mennessä yleinen käsitys on ollut, että Venäjä teki näistä haaveista lopun vuonna 2011. Silloinen presidentti Dmitri Medvedev allekirjoitti ukaasin, johon nimettiin kaikkiaan 380 ulkomaalaisilta kiellettyä tontinostoaluetta Venäjän raja-alueilta.Ukaasi säikäytti suomalaiset ja herätti ison kohun. Moni kysyi jo tuolloin ja kysyy Airiston Helmen veronkiertoratsian jälkeen yhä painavammalla äänellä: Miksi me myymme venäläisille tontteja aivan rajan läheltä ja jopa strategisista kohteista, ellei Venäjä anna meille vastavuoroisia oikeuksia?Yllättäen tonttijupakan koko kuva Venäjän sisällä ei ole aivan näin mustavalkoinen. IS:n tuoreen selvityksen mukaan suomalainen yksityishenkilö pystyy kuin pystyykin ostamaan maata omistukseensa muutamilta luovutetun Karjalan hallinnollisilta alueilta.Ilmielävä todiste tästä on rautulaisjuurinen Markku Paksu, joka teki heinäkuussa onnistuneet tonttikaupat Käkisalmen piirissä.Paljastui myös, että presidentti Vladimir Putin on tehnyt kaikessa hiljaisuudessa selvennyksiä Medvedevin julkaisemaan kieltolistaan uudella ukaasillaan huhtikuussa 2016.Putinin uudessa ukaasissa ulkomaalaisilta kielletyksi maakauppa-alueeksi on merkitty koko Sortavalan kunnallispiiri, kun aiemmassa listassa kiellettynä oli vain Sortavalan kaupunkiasutus. Putin on näin korjannut ensimmäisessä listauksessa olleen hämmennystä herättäneen kohdan, jonka mukaan aivan Suomen rajassa kiinni oleva Sortavalan maalaiskunnan puoli olisikin ollut suomalaisille sallittua ostoaluetta.Suomalaisten kannalta kiinnostavinta on kuitenkin se, mitkä kohdat Putin on jättänyt uudessa ukaasissaan ennalleen. Yhä edelleen kieltolistalta puuttuu nimittäin ne kolme hallinnollista aluetta Laatokan Karjalasta ja Karjalankannakselta, jotka puuttuivat siitä jo 2011.Asiaa uudelleen harkittuaan Putin on päättänyt siis pitää suomalaisille sallittuina Karjalan tasavaltaan kuuluvan Pitkärannan piirin, Leningradin alueeseen kuuluvan Käkisalmen piirin sekä Pietarin kaupunkiin kuuluvan Kurortnyin piirin eli Terijoen ranta-alueen.Putinin käsky selkeyttää tilannetta ja antaa uutta kipinää niille suomalaisille, jotka haluavat ostaa tontin isiensä Karjalasta. Mistään vastavuoroisuudesta ei kuitenkaan edelleenkään ole kyse, sillä kielletyiksi alueiksi jää yhä valtaosa luovutetusta Karjalasta.Putinin ukaasi osoittaa samalla sen, kuinka helposti Venäjä voi muuttaa maakaupan ehtoja. Ei tarvita mitään pitkää demokraattista parlamenttikäsittelyä, vaan pelkkä presidentin antama hallinnollinen määräys riittää.Mahdollisuus ostaa tontti vanhasta Karjalasta on nyt siis monelle suomalaiselle uusi iso mahdollisuus, mutta myös iso riski. Kun Putin on jo kerran korjannut kieltolistaa, miten voisi luottaa siihen, että hän ei tee niin toistamiseen?