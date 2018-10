Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Jokamiehenoikeudet sietäisi päivittää

Jokamiehenoikeuksien päivittämisestä on tarpeen käydä perusteellinen keskustelu.

ja läntisissä naapurimaissamme kansalaisilla on poikkeuksellisen laajat oikeudet liikkua ja virkistäytyä luonnossa varsin vapaasti siihen katsomatta, kenen mailla tai vesillä liikutaan.Monessa muussa maassa maa- tai vesialueen omistus määrittelee, kenellä on lupa liikkua alueella, jos kenelläkään. Meillä sen sijaan verraten laajat luonnossa liikkumisen oikeudet ovat kaikkien käytettävissä olevia kansalaisoikeuksia.Meillä kuka tahansa saa marjastaa, sienestää ja retkeillä kenen tahansa omistamilla mailla, ja kuka tahansa saa vapaasti veneillä, uida ja onkia kenen tahansa omistamilla vesillä.ehdotkin ovat suhteellisen helpot kenen tahansa vastuullisen kansalaisen täyttää: riittää, että ei aiheuta ”vähäistä suurempaa” haittaa maiden tai vesien omistajalle tai luonnolle.Viimeaikainen keskustelu jokamiehenoikeuksista, niiden rajoista ja hyödyntämisen mahdollisuuksista on osoittanut, että tästä sinänsä hienosta kansallisesta arvosta löytyy helposti myös aineksia erimielisyyksiin ja ristiriitoihin.Yksi näiden ikiaikaisten kansalaisoikeuksien tarkoitusta koetteleva uudehko ilmiö on kaupallisen mittakaavan massamarjastus. Toinen esimerkki uusista haasteista on vasta toden teolla kasvuun pyrkivä kaupallinen luontomatkailu.ymmärrettävästi syntyä tulkintaristiriitoja jokamiehenoikeuksien rajoista, jos yksityisille maille yllättäen ilmaantuu linja-autokaupalla ”jokamiehiä” ammattimaiseen marjanpoimintaan tai nauttimaan kaupallisista matkailuelämyksistä.On toki hienoa, että marjat poimitaan ja toimitetaan kuluttajien tarpeisiin sen sijaan, että luonnon antimet mätänevät metsiin. Samoin luontomatkailussa on helppo nähdä paljon hyvää, kuten matkailijoiden matkassa syrjäseuduillekin kertyvät tulot ja työtilaisuudet.Suuri osa marja- ja matkailuyrittäjistä toimii luonnossa kaikin puolin asiallisesti ja yhteisymmärryksessä maa- ja vesialueiden omistajien kanssa. Mutta eivät kaikki, joten kiistojakin syntyy.luontoa ja toisen omistamia yksityisiä maa- ja vesialueita hyödynnetään kaupallisiin tarkoituksiin jonkin liiketoiminnan olennaisena osana, sitä ongelmallisemmin jokamiehenoikeudet sopivat toiminnan perustaksi.Ja mitä suuremmaksi luontoa eri tavoin ”tuotteistava” ja hyödyntävä liiketoiminta kasvaa, sitä tarpeellisemmaksi käy jokamiehenoikeuksien päivittäminen vastaamaan nykyaikaisia tilanteita ja tarpeita – maanomistajien tarpeet mukaan luettuna.Joka tapauksessa jokamiehenoikeuksien päivittämisen tarpeista on tarpeen käydä perusteellinen keskustelu. Se on käytävä ennen kuin osin aikansa eläneitä oikeuksia ryhdytään ikuistamaan Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.