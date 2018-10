Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Sukupuolten sota Yhdysvalloissa - Trumpin tuomari raivostuttaa naisia

Lähes

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Marraskuun vaalien todennäköinen tulos on Yhdysvaltain politiikan täysi takalukko.

Todennäköisin