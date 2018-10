Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Italia on Kreikkaa isompi euroriski

viime keväänä valtaan noussut populistihallitus on alusta asti ollut Euroopan unionin (EU) kanssa napit vastakkain pakolaispolitiikan paikoin erittäin suurista näkemyseroista.Viime viikolla hallituspuolueet Viiden tähden liike ja Liitto repäisivät auki toisen rintamalinjan käymällä hyökkäykseen EU:n talouspoliittisia velvoitteita vastaan.Hallitus esitteli valtiontalouden ensi vuoden tulo- ja menoarvionsa, jonka tulojen supistuksista ja menojen lisäyksistä syntyy alijäämää runsaammin kuin EU:n voimassa olevien talouspolitiikan pelisääntöjen mukaan pitäisi.valtiontalouden alijäämän 2,4 prosenttiin suhteessa maan vuotuisen bruttokansantuotteen arvoon. Samalla valtio velkaantuu lisää, mutta hallituksen mukaan alijäämän kasvattaminen vahvistaa talouskasvua ja siksi lisävelkaantuminenkin jää tilapäiseksi.Budjettiesityksen alijäämäprosentti on hieman pienempi kuin EU:n kasvu- ja vakaussopimuksen enimmillään sallimat kolme prosenttia. Ja se on huimasti pienempi kuin kaikista Viiden tähden liikkeen ja Liiton tähänastisista talouslupauksista olisi kertaheitolla syntynyt.Mutta Brysselistä katsoen 2,4 prosenttia on silti liikaa – ja siksi Italian budjettiaikeet näyttävät ennemmin riidan haastamiselta kuin vastuullisen talouspolitiikan tavoitteelta.on ennestään velkaa yli 130 prosenttia suhteessa maan vuotuisen bruttokansantuotteen arvoon. Moinen velkataakka on yli kaksi kertaa EU:n taloussääntöihin kirjattu 60 prosentin enimmäismäärä.EU-komission aiempien linjausten mukaan Italian olisi pitänyt rajoittaa budjettinsa alijäämä korkeintaan 1,6 prosenttiin, jotta valtion velkasuhde voisi edes pitkän ajan kuluessa laskea kohti tavoitetta.Juuri Italian velkamäärässä ja sen näkymissä on lihavan riidan ja ehkä myös uuden kriisin ainekset.Komissio ottaa muodollisesti kantaa Italian budjettiesitykseen vasta lähiviikkoina sen jälkeen, kun hallitus on toimittanut esityksensä Brysselin tarkastajille.ottivat jo esityksestä nokkiinsa. Italian valtion velkakirjakorot ovat jo kohonneet korkeimmilleen sitten eurokriisin tukalimpien hetkien.Hermoilu ja korkojen kohoaminen muistuttavat eurokriisistä, joka leimahti alle kymmenen vuotta sitten Kreikan valtion velkasotkuista.Italian valtiontalous saati maan kansantalous eivät ole ainakaan vielä yhtä surkeassa jamassa kuin Kreikka oli ennen kriisiin kaatumistaan. Mutta Italian talous on kymmenen kertaa suurempi kuin Kreikan talous ja nyt vaarassa voi olla moninkertainen määrä velkasaatavia.Siksi Italian mahdolliset velkavaikeudet ovat koko euroalueelle tyystin toisen mittaluokan riski kuin Kreikka ja muut pienet kriisimaat olivat edes yhteensä.