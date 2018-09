Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Suomesta tehdään kilpailevaa julmuria Stalinille

Venäjän

Sandarmohin

Venäjä uskottelee kansalleen, että vaikka Stalin olikin julma, niin hän oli sentään meidän oma julma, mutta Suomi oli vihollinen ja siksi vielä pahempi julma.

Moskovassa

Stalinin