Pääkirjoitus: Sinisilmäisyys ei sovi maakauppoihin

Onko Suomen tarpeen rajoittaa ulkomaalaisten kiinteistökauppoja niin kuin moni muu maa tekee?

poikkeuksellisen laaja poliisioperaatio Turun saaristossa kiinnittää aiheellista huomiota kysymykseen, kuka saa ostaa maata Suomen kansalliselle turvallisuudelle herkiltä seuduilta.Ensisijaisesti operaatiossa oli kyse ”suomalaisen osakeyhtiön” epäiltyyn talousrikosvyyhteen liittyvästä keskusrikospoliisin tutkinnasta.Mutta hyvin pian eri puolille saaristoa ulottuneiden poliisitoimien alettua oli Ilta-Sanomien ja useiden muiden tiedotusvälineiden tiedossa, että operaatio kohdistui Airiston Helmi -nimisen yrityksen tiloihin.eri puolilta Saaristomerta lukuisia saari- ja rantakiinteistöjä, jotka ovat jo vuosien ajan herättäneet naapuruston, tiedotusvälineiden ja nähtävästi viranomaistenkin kummastelevaa huomiota.Yritys on rakennuttanut tonteilleen epätavallisen kookkaita rakennuksia ja järeitä laiturivarustuksia, joilla ei kuitenkaan naapuruston mukaan ole ollut juuri nimeksikään käyttöä.Moni yrityksen kiinteistöistä sijaitsee Saaristomeren tärkeimmän syväväylän läheisyydessä. Kyse on Suomen huoltovarmuudelle ja maanpuolustukselle keskeisen tärkeästä laivaväylästä.Yrityksen polveileva omistusketju johti vuonna 2016 Italiaan, mutta huomiota herättäneiden maakauppojen aikaan yrityksen henkilöomistajat ja avainhenkilöt olivat IS:n tietojen mukaan Venäjän kansalaisia.Näistä seikoista on yhdessä ja erikseen herännyt kysymyksiä yrityksen toiminnasta ja kyseisten ranta- ja saarikiinteistöjen käyttötarkoituksesta.Samalla on noussut esiin kysymys, jolla on paljon yhden yrityksen toimia ja yhtä epäiltyä rikosvyyhteä yleisempää ja painavampaa merkitystä:Onko Suomen tarpeen rajoittaa ulkomaalaisten kiinteistökauppoja niin kuin moni muu maa tekee?Sama kysymys on aika ajoin noussut eduskunnassakin esiin siitä lähtien, kun Suomi EU:n jäseneksi liityttyään luopui kaikista ulkomaalaisten maakauppoja aiemmin rajoittaneista lakipykälistä.kansalaiset Venäjältä Yhdysvaltoihin voivat nykyisellään ostaa maata Suomesta vapaammin kuin manner-suomalaiset Ahvenanmaalta.Viimeksi eduskunnassa käväisi vuonna 2013 lakialoite, joka olisi rajoittanut Euroopan talousalueen ulkopuolelta tulevien kiinteistöostoja. Aloitteesta ei syntynyt uusia lakeja vaan se raukesi.Seuraava yritys on odotettavissa tänä syksynä.Puolustusministeriössä valmisteilla olevan lakipaketin on tarkoitus antaa viranomaisille ajanmukaiset keinot valvoa, rajoittaa tai estää sellaiset ulkomaalaisten kiinteistökaupat Suomessa, jotka voivat heikentää kansallista turvallisuutta.Lakialoitetta on mahdollista arvioida vasta sen ilmestyttyä, mutta jo nyt on tiedossa aiheen tärkeys ja lakiuudistuksen tarpeellisuus – ja se, että sinisilmäisyys ei kuulu maakauppoihin.