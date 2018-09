Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: ”Pakotteet helvetistä” voivat vaikuttaa Suomeenkin

Aivan erityisesti kongressia ärsyttää Trumpin ja Putinin huipputapaaminen Helsingissä kesällä ja se, miten Trump mielisteli Putinia.Ilmassa ei ole vain ärtymystä. Kongressissa on vireillä useita lakiluonnoksia, jotka iskisivät pahasti Venäjän talouteen. Järeimmän lakiluonnoksen tehoa on kuvattu ”taktisen ydinaseen” kaltaiseksi tai ”pakotteiksi helvetistä”. Tässä vaiheessa on syytä painaa hieman jarrua, sillä kukaan ei vielä tiedä, millaisesta pakotelakiluonnoksesta kongressi lopulta äänestää. Jotain tapahtuu varmasti, sillä kongressissa on marraskuussa välivaalit ja pakotteet ovat hyvä vaaliteema.Lakiluonnosten lisäksi Venäjää uhkaa erillinen pakotepaketti, joka on vastatoimi Salisburyn hermomyrkkyiskuun. Nämä toisen vaiheen pakotteet uhkaavat tulla voimaan marraskuun loppupuolella. Ne katkaisisivat lähes kaiken kaupan Yhdysvaltain ja Venäjän väliltä, vaikeuttaisivat Venäjän lainansaantia ja estäisivät Aeroflotin lennot Yhdysvaltoihin.Yhdysvaltain Venäjä-pakotteet herättävät kysymyksen, miten Suomen kävisi pakotesodassa. Suomen vienti Venäjälle on laskenut reiluun viiteen prosenttiin koko viennin arvosta. Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen johtaja Iikka Korhonen arvioi (IS 20.9.), että Yhdysvaltain mahdollisilla uusilla pakotteilla ei siksi olisi kovin suurta heijastusvaikutusta Suomen kansantalouteen.Kokonaisuudessa on muutama kysymysmerkki. Jos pakotteet osuvat pankkeihin, rahaliikenteen vaikeutuminen rajoittaisi venäläisten yritysten kaupankäyntiä. Jos rupla heikkenee kovasti, venäläisiä turisteja tulee Suomeen nykyistä vähemmän.Oma kysymyksensä on, miten suomalaiset pankit toimivat tilanteessa, jossa niiden asiakkaina on Yhdysvaltojen pakotelistalla olevia Venäjän kansalaisia. Asia voi muuttua pankeille ongelmalliseksi, jos niillä on toimintaa Yhdysvalloissa.EU:lla on myös omia Venäjä-pakotteita, jotka hyväksytään aina puoleksi vuodeksi kerrallaan. Krimin haltuunoton vuoksi asetetut pakotteet ovat pysyviä, ellei Venäjä luovuta niemimaata takaisin.Pakotepolitiikkaa on syytä seurata Suomessa tarkasti, sillä Venäjä ei ole merkityksetön toimija suomalaisten yritysten kannalta. Otetaan esimerkkinä Fortum, jonka toimitusjohtaja Pekka Lundmark sanoi Kauppalehdessä (3.9.), että ”energia on poliittista”. Niin on. Fortumilla on paljon toimintaa Venäjällä ja yhtiö on mukana Fennovoiman ydinvoimalahankkeessa, jota rakennetaan osin venäläisen Rosatomin rahoilla. Politiikassa ja pakotteissa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Siksi Suomessa kannattaa seurata tarkasti, mikä Yhdysvaltain kongressia ärsyttää.