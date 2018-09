Pääkirjoitus: Ay-liike aloitti vaalitaiston – irtisanomissuojan heikennys on kuin vahvat oluet kauppaan -keskustelu: kauhukuvat eivät toteudu

Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Ay-liike aloitti vaalitaiston – irtisanomissuojan heikennys on kuin vahvat oluet kauppaan -kesku

Liitoissa

https://www.is.fi/taloussanomat/oma-raha/art-2000005815007.html

Sipilän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Käykö tässä niin kuin värikkäässä olutkeskustelussa?

Irtisanomissuojan