Pääkirjoitus: Ruotsi tarvitsee uusia ratkaisuja

Ongelmien ytimessä on se, että Ruotsissa harjoitetaan – tai on ainakin tähän asti harjoitettu – blokkipolitiikkaa. On punavihreä blokki ja porvariblokki, eikä vieraisiin pöytiin katsella vaikka tilanne olisi miten paha. Jompi kumpi blokeista on vallassa, ja vähemmistöhallitukset neuvottelevat itselleen asiakysymyksissä tarvitsemansa tuen.Systeemi on toiminut suhteellisen hyvin tähän asti, mutta sunnuntain vaalituloksella se ei enää toimi. Ääntenlasku saadaan täysin valmiiksi vasta keskiviikkona, mutta nykytiedolla punavihreät ovat saamassa valtiopäiville 144 paikkaa ja porvaripuolueet 143 paikkaa. Maahanmuuttokriittinen ruotsidemokraatit saavutti odotettua pienemmän, mutta silti varsin suuren vaalivoiton ja on kolmanneksi suurin puolue.Tässä on yksi umpisolmun tiukimmista paikoista: mikään vanhoista valtapuolueista ei halua tehdä yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa, mutta he olisivat valmiita yhteistyöhön.Jos oltaisiin Suomessa, Ruotsin vaalituloksella saataisiin helposti kasaan hallitus. ISTV:ssä vaalitulosta kommentoimassa ollut kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen suositteli Ruotsille blokkipolitiikasta luopumista. Hänen mukaansa Ruotsi saisi hyvän enemmistöhallituksen demarien, moderaattien ja keskustan varaan. Pääministeriksi voitaisiin nostaa vaikka keskustan puheenjohtaja Annie Lööf. Vartiainen ei ole ajatuksineen yksin. Ensimmäisen päivän aikana muutama muukin on väläyttänyt ajatusta Lööfistä pääministerinä. Keskusta sai sunnuntain vaaleissa kunnon vaalivoiton, vaikka onkin kannatukseltaan selvästi pienempi kuin sosiaalidemokraatit ja kokoomusta vastaava moderaatit.Vaalien suurin voittaja on ruotsidemokraatit. Lähes joka viides äänestämässä käynyt äänesti heitä. Siksi tuntuu jossain määrin vastuuttomalta, jos heidän näkemyksiään ei huomioida. Ruotsissa on paljon enemmän maahanmuuttajia kuin Suomessa, ja maahanmuuttoon liittyy todellisia ongelmia. Siksi maahanmuuttoasioiden käsittelyä ei kannata jättää vain yhdelle puolueelle. Suomessa populistisia puolueita on osattu suitsia antamalla heille valtaa. On huomattavasti hankalampaa huutaa päätösten olevan vääriä, kun on ollut itse niitä tekemässä. Hallitusvastuussa tulee vastaan sekin, että politiikan tekemiseen sisältyy aina kompromisseja.vaaleista on vasta päivä aikaa. Tavalla tai toisella ruotsalaisen on keksittävä, miten umpisolmu avataan. Ehkä olisi jo aika kokeilla suomalaista tapaa ja luopua blokkipolitiikasta.