Pääkirjoitus: Ylivelkaantunut ei kestä vuoteen 2023

Yritysoikeuden professori Erkki Kontkanen luovutti oikeusministeri Antti Häkkäselle (kok) selvityksensä positiivisesta luottotietorekisteristä. Ministeri kannattaa rekisteriä, koska sillä luottotoiminnasta voitaisiin tehdä vastuullisempaa.Selvityksen mukaan positiivisten luottotietojen tarve on ilmeinen. Kotitaloudet velkaantuvat, luottojen tarjonta kasvaa ja luotonanto digitalisoituu. Ministeri sanoikin tiistain tiedotustilaisuudessa, että on löydettävä parempia keinoja kotitalouksien ylivelkaantumisen estämiseksi. Sillä vaikka ihmisellä on aina vastuu omasta rahankäytöstään, nyt tarvitaan Häkkäsen mukaan selvästi myös valtiovallan toimenpiteitä.Positiivinen luottotietorekisteri on rekisteri, josta näkyvät kootusti kaikki ihmisen tulot ja luotot.Selvityksessä on monta hyvää ehdotusta. Kaikkein keskeisin edellytys rekisterin perustamiselle on se, että luotonantajat velvoitettaisiin ilmoittamaan myöntämänsä luotot rekisteriin ja tarkistamaan luotonhakijaa koskevat tiedot rekisteristä ennen luoton myöntämistä. Jos luotonantaja laiminlyö näitä velvollisuuksia, siitä olisi seuraamuksia. Tällä päästäisiin siihen, että jos yritys antaa lainaa ilmiselvästi maksukyvyttömälle henkilölle, sen voisi tarvittaessa laittaa yrityksen omaan piikkiin esimerkiksi rajoittamalla luoton perintäoikeutta. Luottotietorekisteristä olisi voinut nähdä, ettei ihmisellä ole mitään mahdollisuuksia maksaa luottoaan.Tästä pitäisi seurata, että luotonantaja ei enää myönnä tällaisia lainoja. Mistä taas seuraisi, että ihminen ei ylivelkaannu niin pahasti ja helposti kuin se nyt on mahdollista. Siitä olisi valtavasti apua esimerkiksi tilanteessa, jossa juuri täysi-ikäiseksi tullut nuori aikuinen ajautuu pikavipeillä erittäin huonoon kierteeseen. Tai peliongelmaiselle, joka jatkaa ja jatkaa ottamalla aina uuden luoton.kertovat omaa karua kieltään. Maksuhäiriöisten henkilöiden määrä on kasvanut yhtäjaksoisesti vuodesta 2009. Kaikkiaan maksuhäiriömerkintä on yli 379 000 henkilöllä. Velkaongelmaisia auttava Takuusäätiö on arvioinut, että tuo luku on selvästi alakanttiin. Moni sinnittelee mahdollisimman pitkään pikavipeillä ja välttää maksuhäiriömerkintää niin kauan kuin suinkin pystyy.Selvitys positiivisesta luottotietorekisteristä lähtee seuraavaksi jatkovalmisteluun. Erkki Kontkanen arvioi tiistaina, että ennen kuin se on voimassa olevaa lainsäädäntöä ollaan vuodessa 2023. Se on liian myöhään. Jos kotitaloudet velkaantuvat näin kovaa, tuolloin tilanne on huono. Asian pitää edetä nopeammin.