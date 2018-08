Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Autoverotus irrallaan arkitodellisuudesta

Hyvä

Suomi ryhtyy

Päästöjä syntyy polttoaineen polttamisesta tien päällä eikä teoreettisilla oletusajeluilla.

Oletuksiin perustuva verotus

ja hyväksyttävä verotus on oikeudenmukaista, johdonmukaista ja ennakoitavaa. Siksi hyvän verotuksen piirteisiin eivät kuulu mielivaltaiset perusteet, epäjohdonmukaisuus eivätkä alituiset yllätykset.Suomessa autoilua ja autoilijaa verotetaan lukuisin eri tavoin ja vieläpä eurooppalaisittain poikkeuksellisen raskaasti. Siksi on helppo ymmärtää, että harva autoilija on iloinen veronmaksaja.Autoverotuksen varsinaiset laatuongelmat ovat kuitenkin muissa seikoissa kuin veron määrässä, sillä verorasitus ei sinänsä tee autoverotuksesta heikkolaatuista. Ajoittainen epäjohdonmukaisuus, vaikeaselkoisuus ja alituinen yllätyksellisyys tekevät.Ensi kuun alussa voimaan astuva autoverouudistus on ajankohtainen mutta turhankin tutun oloinen esimerkki autoverotuksen kyseenalaisesta laadusta.ensimmäisenä maana soveltamaan EU:n vasta direktiiveihinsä kirjaamaa uudenlaista hiilidioksidipäästöjen mittaustapaa. Se otetaan meillä auto- ja ajoneuvoveron yhdeksi keskeiseksi perustaksi ennen kuin uusien mittaustapojen todellisista vaikutuksista on tietoa.Muualla ei ole koettu samanlaista hoppua todellisilta vaikutuksiltaan tuntemattomaan uudistukseen, vaan uusi mittaustapa otetaan verotuksen perustaksi vasta, kun uusista päästöarvoista on kertynyt tietoa.Uusi mittaustapa määrittelee päästöarvoja eri tavalla kuin väistyvä mittaustapa, mutta kyse on edelleen teoreettisista päästöarvoista eikä oikeista päästöistä.Eri automallien teoreettiset päästöarvot ja meillä myös niihin perustuvat verot ja autojen hinnat muuttuvat, vaikka oikeat päästöt olisivat täsmälleen samat kuin ennenkin.Uudetkin päästöarvot perustuvat oletettuihin ajomatkoihin oletetuissa ajo-oloissa ja oletetuilla ajotavoilla. Sillä ei ole päästöarvoihin tai niihin perustuvaan verotukseen vaikutusta, onko ajokki tien päällä vai tallissa.verotus on kirjaimellisesti irrallaan autoilun arkitodellisuudesta, sillä oikeita päästöjä syntyy polttoaineen polttamisesta oikeilla ajomatkoilla eikä teoreettisilla oletusajeluilla.Jos autoilun verotusta halutaan oikeasti kohdistaa päästöihin ja näin ohjata kansaa vähentämään autoilua tai siirtymään vähäpäästöisempiin ajokkeihin, on siihen kaiken aikaa ollut tarjolla tehokas, tarkka ja helppotajuinen jo vakiintunut verotuksen välinen. Se on polttoaineverotus.Toki polttoaineverotuksenkin tuntuva kiristyminen ärsyttäisi autoilijoita. Mutta ainakin verorasitus osuisi oikeisiin päästöihin ja kasvaisi suorassa suhteessa kunkin ajokin kulutukseen ja kunkin kuskin ajomäärään ja -tapaan.