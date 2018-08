Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Hallitus suututti taas ay-liikkeen – oikeus päättää, kuka on työilmapiirin myrkyttäjä?

Jos tästä joku iloitsee, niin oppositio.

Esitysluonnos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos

Työllisyyteen