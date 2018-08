Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Maksuhäiriöt saatava laskuun – lapsestaan huolestuneen äidin hädän pitäisi herättää päättäjät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näin näyttivät Suomen Asiakastiedon keskellä kesää julkistamat tilastot. Sen uudempia ei ole saatavilla. Maksuhäiriöisten henkilöiden määrä on kasvanut yhtäjaksoisesti vuodesta 2009.Asiasta on keskusteltu paljon kesän aikana, ja tekeillä on selvityksiä ja lainsäädäntöä, jolla asiaan yritetään puuttua. Kokonaisuus on vaikea. Suomen Asiakastiedon liiketoimintajohtaja Jouni Muhonen kuvasi kesällä, että varsinainen ongelma on niin sanottu monivelkaisuus. Samoilla henkilöillä on esimerkiksi asuntolainaa, kulutusluottoa, avoimia korttiluottoja ja kuukausimaksullisia palveluita. Paljon on myös heitä, joilla pelaamiseen kuluu tolkuttomasti rahaa.Yksi suuri ylivelkaantuva ryhmä ovat aikuistumisen kynnyksellä olevat nuoret. Yhden tällaisen nuoren äiti kirjoitti tyttärensä kertomuksen Helsingin Sanomien (26.8.) mielipidepalstalle. Hän kertoi, miten erityistarpeinen tytär otti ensimmäisen pikavipin heti kun tuli täysi-ikäiseksi. Kun osaamattomuus arkisissa talouden asioissa yhdistyi valtavaan itsenäistymisen tahtoon, yhdistelmä oli huono. Nyt tytärtä suojaavat äidin näkemyksen mukaan holtittomalta velanotolta vain maksuhäiriömerkinnät luottotiedoissa. Äiti sanoo tunnistavansa perheen ja kasvatuksen vastuun, mutta toivoo myös pikavippiyhtiöiltä yhteiskuntavastuuta.Myös lainsäätäjät ovat huolissaan pikavipeistä. Viisi vuotta sitten voimaan tuli laki, joka kielsi yli 50 prosentin todellisen vuosikoron alle 2000 euron luotoissa. Pikavippiyhtiöt keksivät keinon kiertää lakia. Nyt tekeillä on laki, joka asettaa kaikille kulutusluotoille 30 prosentin korkokaton. Uudistusta pidetään hyvänä, mutta pelkona on, että sen seurauksena aletaan myöntää yhä suurempia ja pidemmällä laina-ajalla myönnettäviä lainoja.Etenemässä on myös kansanedustaja Arto Satosen (kok) keväällä tekemä lakialoite, jolla korkeakorkoisten pikavippien mainonta kiellettäisiin kokonaan.Eniten odotetaan kuitenkin positiivisesta luottorekisteristä tekeillä olevan selvityksen ja sen johtopäätösten valmistumista. Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok) on sanonut, että johtopäätösten aika on elokuun lopussa tai syyskuun alussa. Hyvin pian siis. Positiivisesta luottorekisteristä näkyisivät kaikki ihmiselle annetut lainat. Näin käsitys ihmisen maksukyvystä ja luottokelpoisuudesta voisi parantua ja ylivelkaisuus vähentyä.Lukuisat asiaan liittyvät hankkeet todistavat, että lainsäätäjät ovat hereillä ja tunnistavat ongelman. Vaikka ihminen on lopulta itse vastuussa omasta rahankäytöstään, lainsäätäjän tehtävä on määritellä rajat luotonantajille. Nyt tarvitaan ratkaisuja, joilla maksuhäiriömerkinnät kääntyvät laskuun.