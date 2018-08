Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Asunnoissa muhii isoja korkoriskejä

Korkomenojen

Korkoriskit

Korkojen painuminen nollan prosentin tuntumaan on kymmenen viime vuoden kuluessa varsin suoraviivaisesti ja tuntuvasti keventänyt kotitalouksien korkomenoja.Tämä on tuntunut erityisen selkeästi asuntovelkaisten korkomenoissa. Ne ovat laskeneen melkein yhtä jyrkästi kuin euroalueen keskuspankki EKP on painanut korkoja ennen kokemattomiin nolla- ja miinusprosentteihin.Korkojen lasku on meillä koitunut monia muita maita suoremmin velallisten korkoeduksi, sillä meillä poikkeuksellisen suuri osa lainoista on sidottu seuraamaan lyhytaikaisia markkinakorkoja.herkkyys rahapolitiikan kevennyksille ja korkojen laskulle on toistaiseksi voinut tuntua ilmaiselta lounaalta. Mutta halpa lainaraha ei ole ilmainen lounas, vaikka siltä tuntuu.Varsinkin uusimmissa asuntoluotoissa korkohyödyllä on ilmiselvä ja vieläpä melkoisen mojova hintalappu:Osin juuri korkojen laskusta voimaa saanut asuntojen kallistuminen on erityisesti pääkaupunkiseudulla edellyttänyt ostajilta yhä suurempien asuntoluottojen nostamista. Siksipä kotitalouksilla on nyt velkaa runsaammin kuin milloinkaan.Poikkeuksellisen matalista koroista ja historiallisen suuresta velkataakasta koituu lisäksi monenlaista korkoriskiä. Nekin ovat nyt tavallista suurempia.koskevat eritoten velkaisimpia omistusasujia, kuten vasta viime vuosien mittaan ensimmäisen asuntonsa ostaneita nuorten aikuisten talouksia. Mutta mutkan kautta ne koskevat muitakin.Yksi selkeä korkoriski liittyy asuntovelkaisten omiin korkomenoihin. Kun korot seuraavaksi alkavat pitkästä aikaa nousta, kohoavat asuntoluottojen korkomenot yhtä suoraviivaisesti yleisen korkotason mukana kuin ne ovat kymmenen viime vuoden aikana laskeneet.Toinen isohko korkoriski syntyy etenkin uusien asuntoyhtiöiden ja isoissa kaupungeissa aktiivisten asuntosijoittajien veloista. Niidenkin korkokustannukset lähtevät aikanaan yleisen korkotason perässä nousuun.Mitä rohkeampia ja raskaampia velkavipuja nollakorkojen aikaan on viritetty, sitä herkemmin niistä koituu korkojen noustessa ongelmia. Jos ja kun näin käy, voivat asuntoyhtiöiden ja asuntosijoittajien velkaongelmat kaatua velattomienkin asukkaiden huoliksi.Korkoriskit pysyvät niin kauan piilossa kuin korot pysyvät nollan prosentin tuntumassa. Mutta kun korot seuraavaksi taas nousevat, on näiltä riskeiltä myöhäistä paeta.Voi käydä niin kuin Espanjassa ja Irlannissa, joissa vasta velkakriisi paljasti ilmaisen lainarahan katkeran hinnan.