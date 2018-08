Pääkirjoitus

Putinin uusi tarjous

aksa ja Venäjä pitävät suhteitaan yllä vaikka väkisin. Liittokansleri Angela Merkel ja presidentti Vladimir Putin tapasivat viikonloppuna Berliinin lähellä. Edellisestä tapaamisesta Sotšissa on vain kolme kuukautta.Putin tekee parhaansa hajottaakseen Euroopan rivejä. Tiettyä menestystä osoittaa, että matkallaan Saksaan hän vieraili Itävallassa ulkoministeri Karin Kneisslin häissä. Kunniavieras tyrmistytti, vaikka Putin ja Kneissl sanovat olevansa vanhoja tuttuja.Merkelin hurmaaminen oli taas hankalampaa. Esteenä on aina Ukraina. Saksa haluaa Venäjän muuttavan toimensa siellä täysin. Putin ei aio tehdä niin.sivuaa Itämereen suunniteltu kaasuputki Nord Stream 2. Putin vakuutteli taas, että hanke on pelkästään taloudellinen. Se ei pidä paikkaansa.Uuden putken avulla Venäjä voi vähentää, ehkä jopa lopettaa kaasutoimituksensa Ukrainan kautta. Ukraina tarvitsee niistä saamiaan rahoja. Merkel tavalliseen tapaansa korosti Ukrainan osuutta ja halusi sitä mukaan päätöksentekoon. Saksan asenne huolettaa silti myös Puolaa ja Baltian maita.Todellinen este putkelle voi tulla Yhdysvalloista. Presidentti Donald Trump heräsi hiljan arvostelemaan Euroopan ja Saksan riippuvuutta Venäjän energiasta. Jos Yhdysvaltain pakotteet uhkaisivat Nord Stream 2:n liittyviä eurooppalaisia yrityksiä, hanke olisi vaarassa.Trump ei salaile, että Yhdysvallat myisi mielellään liuskekaasuaan Eurooppaan. Tämä ei ole fiksuin tapa vaikuttaa Saksan mielipiteeseen.arvaamattomuuskin ajaa Venäjää ja Saksaa lähemmäs toisiaan. Monimutkaisessa kansainvälisessä pelissä Putin on jälleen löytänyt hihastaan uuden valttikortin.Venäjä on alkanut puhua Syyrian pakolaisten paluusta naapurimaista ja Euroopasta. Syyrian presidentin Bashar al-Assadin joukot ovat vallanneet takaisin suurimman osan maan ydinalueista. Pahimmat taistelut niillä ovat tauonneet. Venäjä on al-Assadin pääliittolainen ja voisi auttaa pakolaisten paluussa. Se tapahtuisi tietysti Syyrian tyrannihallinnon ehdoilla.Merkelin pitkää valtaa eniten horjuttanut asia on kolme vuotta sitten Saksaan vyörynyt pakolaisaalto. Sen ansiosta AfD-puolue on merkittävä poliittinen tekijä ja Merkelin kristillisdemokraatit rakoilevat. Jos vähänkin syyrialaisia palaisi vapaaehtoisesti kotiin, Merkel voisi sanoa tehneensä asialle jotain ja hengähtää helpotuksesta. Putin tuskin tarjoaa apuaan ilmaiseksi. Hinta pakolaisten paluusta olisi myös se, että Saksa käytännössä antaisi siunauksesta al-Assadin diktatuurin jatkumiselle.Angela Merkel on jälleen vaikeiden valintojen edessä. Harvalla tosin on hänen kokemustaan niiden tekemisestä.