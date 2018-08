Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Roihuavat autot mullistivat Ruotsin vaalit

viikko mullisti täysin Ruotsin vaalit, jotka pidetään 9. syyskuuta.Parkkipaikalla liekehtivät autot eivät voi olla vaikuttamatta ruotsalaisten turvallisuudentunteeseen. Silminnäkijöiden kuvaamista videoista näkee, että tuhopoltot vaikuttavat hyvin organisoiduilta. Samaa sanoo Ruotsin pääministeri Stefan Löfven. Ruotsin poliisi puolestaan on vakuuttunut, että tekoja on koordinoitu, mutta kovin paljon enempää tekijöistä tai motiivista ei ole poliisilta vielä kuultu.ja maahanmuuttajalähiöiden ongelmat olivat olleet tähänkin asti yksi tärkeimmistä vaaliteemoista, mutta tuhopoltot voivat viedä huomion vain näihin kysymyksiin. Mielipidemittausten mukaan suureen vaalivoittoon on matkalla maahanmuuttovastainen ja nationalistinen ruotsidemokraatit. Viimeisimpien mielipidemittausten mukaan puolueen kannatus on yli 20 prosenttia. Se nostaisi heidät kolmen suuren joukkoon sosiaalidemokraattien ja maltillisen kokoomuksen kanssa.suuria ennustajantaitoja ennakoida, että tuhopoltot auttavat ruotsidemokraatteja – nyt vaalikeskusteluissa puhutaan täsmälleen siitä aiheesta kuin he haluavat. Tämä nähtiin jo tiistaina illalla Expressen ja Dagens Industri -lehtien järjestämässä puoluejohtajien vaaliväittelyssä. Pääministeri Löfveniltä kysyttiin heti aluksi, mitä hän aikoo tehdä rangaistusten koventamiseksi tai poliisin rahoituksen lisäämiseksi.Itse asiassa Ruotsin nykyhallitus on jo lisännyt poliisien määrää ja koventanut rangaistuksia esimerkiksi juuri vahingonteoista.oleville sosiaalidemokraateille tilanne on hankala. Mielipidemittausten mukaan puolue on tekemässä historiansa huonointa tulosta. Ennen tuhopolttoja tehdyssä mielipidemittauksessa puolueen kannatus oli noin 26 prosenttia. Löfven sanoi jo keväällä, että Ruotsi on ottanut liikaa turvapaikanhakijoita ja linjaa tulee kiristää. Tätä pidettiin yleisesti puolueen keinona hillitä äänestäjiensä siirtymistä ruotsidemokraattien taakse.unohtuu helposti, miten paljon meitä enemmän Ruotsi ottaa vastaan turvapaikanhakijoita. Viime vuonna heitä tuli noin 26 000 ja tämän vuoden ennuste on 23 000. Suomeen heitä tulee murto-osa tästä.tuhopolttojen motiiviksi mikä vain, seuraavat viikot Ruotsissa puhutaan turvallisuudesta ja maahanmuuttajalähiöiden ongelmista. Heinäkuiset metsäpalot tuntuvat unohtuneen nopeasti. Se voi pudottaa ympäristöpuolueen valtiopäiviltä.