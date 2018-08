Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Turkin talouskriisi voi tarttua muihinkin

Turkin

Yhdysvaltain syyttely

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensin tulevat talouden vitsaukset, kuten luottotappiot, ja seuraavaksi uhkaavat yhteiskunnan rauhattomuudet, kuten uudestaan valloilleen karkaava pakolaistulva.

Juuri ulkomainen velka

Turkki on liian suuri kaatuakseen

talous on lyhyen ajan kuluessa ajautunut vakaviin vaikeuksiin.Maan valuutta, liira, on vuoden alusta heikentynyt liki 50 prosenttia suhteessa Yhdysvaltain dollariin ja melkein yhtä paljon suhteessa euroalueen euroon. Nyt voi jo huoleti puhua uudesta liira-kriisistä.Turkin johto on kiivaaseen sävyyn syyttänyt kriisistä esimerkiksi ”korko-lobbya” ja ”länttä” sekä erikseen nimeltä mainiten Yhdysvaltoja.on voimistunut sen jälkeen, kun Yhdysvallat on lyhyen ajan kuluessa perunut Turkille aiemmin myöntämänsä etuoikeutetun kauppakumppanin aseman ja määrännyt tilalle joukon tuntuvia tuontitulleja.Ulkopuolisten ”pahansuopien voimien” syyttely on etenkin autoritaarisissa maissa perinteinen keino ohjata kansan katseet sivuun maan omatekoisista ongelmista. Syyttelystä huolimatta tämänkin liira-kriisin siemenet ovat Turkin itse kylvämiä.Uudelle kriisille otollinen maaperä on muokkautunut useiden vuosien ajan. Turkin talous kyllä kasvoi, mutta kasvu syntyi pitkälti ulkomaisen velkarahoituksen voimin.on nyt osoittautunut ongelmaksi, sillä suuri osa Turkin kansainvälisestä velasta on lyhytaikaisia dollari-luottoja.Vielä runsas vuosi sitten dollari-rahoitus oli Turkissakin kasvun moottori, sillä edullisia taalaluottoja oli kautta maailman saatavilla yltäkylläisesti.Nyt ne ovat ongelma, sillä dollari-korot ovat kohonneet, dollari on vahvistunut ja dollari-rahoituksen tarjonta on maailmalla supistunut. Kun erääntyvien luottojen uusiminen käy entistä kalliimmaksi tai se ei onnistu lainkaan, alkaa äkisti jyrkkenevä luottotappioiden kierre ja valuutan pako maasta.Turkin liira-kriisi on jo äitynyt selvästi sen pisteen tuolle puolen, jolloin sitä voisi vähätellä vain Turkin kansalliseksi ongelmaksi. Jos kriisi pahenee viime viikkojen tahtiin, se ei välttämättä pysy kovin pitkää aikaa vain talouden eikä vain Turkin ongelmana.tai edes kunnolla kompuroidakseen vain omia aikojaan. Sen vaikeuksista koituu väistämättä heijastushaittoja ainakin lähinaapurustoon, kuten Länsi-Eurooppaan.Ensin tulevat talouden vitsaukset, kuten luottotappiot, ja seuraavaksi uhkaavat yhteiskunnan rauhattomuudet, kuten uudestaan valloilleen karkaava pakolaistulva.Uhkakuvia ei pidä suotta paisutella, mutta ei niiltä voi silmiä sulkeakaan. Turkin talouden kriisi on jo totta, ja siksi sen synnyttämät muut uhat on otettava vakavasti.Suomesta katsoen voi tuntua, että etäisen Turkin ongelmat ”eivät koske meitä”. Mutta se olisi kuin työntäisi pään pensaaseen.