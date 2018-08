Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Talouden iskut ovat myös turvallisuusuhka

hdysvallat on tuoreeltaan ottanut käyttöön taas uusia Kiinan vastaisia tuontitullien korotuksia ja Iranin vastaisia talouspakotteita sekä ilmoittanut uusista Venäjän vastaisista talouspakotteista.Yksi seuraus näistä uusista talouden iskuista on, että talouden näkymät muuttuvat entistä epävarmemmiksi muuallakin kuin iskujen ensisijaisissa kohdemaissa.Kansainvälisen talouden uudet ja entisestään voimistuneet uhat ovat väistämättä myös Suomen kaltaisten itse kiistoista sivullisten avointen kansantalouksien uhkia.seuraus on, että tällaiset talousiskut eivät lisää ainoastaan talousnäkymien epävarmuutta. Ne lisäävät myös yhteiskuntarauhan järkkymisen uhkaa ennen muuta kohdemaissaan mutta heijastushaittojensa vaikutuksesta helposti muissakin maissa.Jos ja kun tullien ja pakotteiden kaltaiset paineet heikentävät taloutta Kiinan, Venäjän ja Iranin kaltaisissa maissa, on siitä vain lyhyt matka kansan tyytymättömyyteen, sisäiseen epävakauteen – ja niitä hillitseviin hallinnon vastatoimiin.ovat esimerkkejä maista, joiden poliittinen tai uskonnollinen johto näyttäytyy kotiyleisönsä edessä mieluummin vahvana kuin heikkona. Tiukan paikan tullen nämä käytännön diktaattorit voivat vaimentaa tyytymättömien vastalauseet koviakaan otteita kaihtamatta.Jos taas omien kansalaisten nurinan vaimentaminen kovistelukeinoin uhkaa vaarantaa yhteiskuntarauhan ja samalla hallinnon aseman, voivat käytännön diktaattorit yrittää pönkittää omaa asemaansa ja suosiotaan sotilaallisen voiman pullistelulla oman maan ulkopuolella.Venäjän sotaretki Syyriaan, Kiinan laivasto-operaation Etelä-Kiinan merellä ja miksei myös Iranin isohko rooli ISISin vastaisissa taisteluissa voivat olla osin juuri kotiyleisön vakuuttamiseksi alulle pantuja voiman näytöksiä.Niin kuin Yhdysvaltain talousiskuille on useimmiten ollut muodollisesti pätevät tai ainakin puolipätevät perusteet, myös Venäjän, Kiinan ja Iranin toimilla on ollut viralliset syynsä.kaltaisia kansainvälisen politiikan voimakeinoja tai niistä kimmokkeina syntyneitä vastatoimia ei tarvitse sen enempää kannattaa tai vastustaa sen ymmärtämiseksi, että niistä koituu vaikutuksia. Tahattomat sivuvaikutukset mukaan luettuna.Kansainvälisen talouden uhkakuvat ovat yksi tullinokitusten ja talouspakotteiden välitön vaikutus. Yhteiskuntarauhan vaarantuminen talousiskujen kohdemaissa ja turvallisuusriskien kasvaminen muuallakin ovat kaksi merkittävää sivuvaikutusta.Vaara kasvaa, että isojen maiden välisistä talousiskuista roiskuu pian heijastushaittoja Suomeen asti.