Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Ennalta arvattavaa rähinää budjetista

Budjettiriihen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tärkein havainto kuitenkin on, että myös ensi vuoden budjetti on 1,7 miljardia alijäämäinen.

Myös oppositio