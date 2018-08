Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Venäjän Karjalassa Suomi on yhtä aikaa hyvä ja paha

Venäjän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kyynikko

Karjalaan sijoitetuista rahoista ei seuraa välttämättä kiitollisuutta.

Suomea