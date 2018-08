Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Yleisurheilumme suuruuden ajat ohi

Vuonna 2018

Kun yleisurheilun arvokisat järjestettiin edellisen kerran Berliinissä, Suomi oli yleisurheilun suurvalta, joka kilpaili maailman ykkösmaan tittelistä USA:n kanssa.Sinivalkoinen juoksu- ja heittovoima näkyi kesällä 1936 Berliinin olympiastadionilla. 10 000 metrillä ”Murakoso jäi” suomalaisten juostessa kolmoisvoittoon kultavääpeli Ilmari Salmisen johdolla. 5 000 metrillä meni sitten vähän huonommin: tuloksena vain kaksoisvoitto. Ei ihme, että päävalmentaja Paavo Nurmi oli hieman tyytymätön suojattiensa saldoon.Aika entinen ei koskaan palaa – eikä ole syytäkään. Erityisesti 1930-luvulla vallinnut ja urheiluunkin ankkuroitunut äärinationalismi ja kielipoliittinen uho saavat jäädä unholaan.Suomi lähtee Berliiniin laivan sijasta lentokoneella, ja joukkueessa on kokoa (43 urheilijaa) ja näköä. Varteenotettavia menestyjäkandidaatteja on sen sijaan niukanlaisesti. Ainakin, mikäli suomalaisten suorituksia arvioidaan mitalimäärän perusteella – tai edes pistesijoilla.Yleisurheilu oli vuosikymmenien ajan suomalaisen urheilun kultainen vasikka, jonka merkitys näkyi ja kuului joka torpassa niin harrastamisena kuin penkkiurheiluna. Nyt on toisin. Lajia hallinnoiva Suomen urheiluliitto (SUL) on jämähtänyt poteroonsa eikä ole pystynyt pitämään perinnelajia hohdokkaana vaihtoehtona lasten ja nuorten suosimille joukkuelajeille.Rennommat liikuntamuodot, kuten rullalautailu tai kiipeily (molemmat olympialajeja Tokiossa 2020) vetävät nuorisoa puoleensa urheilukenttien kasvaessa horsmaa käyttäjien puuttuessa.Myös elektroninen urheilu on lisännyt suosiotaan ja nostanut päätään vakavasti otettavana hikiliikuntana. Ennen vanhaan atleetin ja nörtin erotti nopealla vilkaisulla, mutta nykyään he ovat kuin jin ja jang. E-urheiluliiton ex-puheenjohtaja hyppäsi tänä kesänä Kalevan kisojen miesten korkeushypyssä tuloksen 185 (sama kuin Urho Kekkosen ennätys vuodelta 1924).kansallinen taso on romahtanut monissa lajeissa 1960-luvun lukemiin. Siitä huolimatta kansa nauliintuu katsomaan sitä tv-ruudusta. Suuret ikäluokat muistavat yhä, kuinka maaotteluissa urakoineen Voitto Hellstenin juoksut elävöittivät agraari-Suomen arkea 1950-luvulla. Eläkkeellä he kantavat yhä huolta perinnelajin tilasta.Yleisurheilun matalasta profiilista ovat murheissaan myös pääosanesittäjät: urheilijat ja valmentajat. Juuri näihin työpareihin meikäläinen huippuyleisurheilu on perustunut 2000-luvulla. Nämä parivaljakot ovat raataneet armotta säästämättä verta, hikeä ja kyyneleitä.Koska verta ei enää voi vaihtaa 1970–80-lukujen malliin, suomalaisvalmentajien täytyisi pysyä ajan tasalla kansainvälisen valmennustietouden suhteen. Valitettavasti SUL ei ole pystynyt auttamaan näitä ruohonjuuritasolla toimivia puurtajia.Oman työnsä ohessa valmentavat lajifanaatikot kaipaavat niin taloudellista tukea kuin henkistä kannustusta.vaihtui hiljattain, kun eläköityvän Jarmo Mäkelän tilalle valittiin talon sisältä Harri Aalto. Kuusi vuotta liittoa johtanut Vesa Harmaakorpi jättää puolestaan paikkansa syksyllä. Kenttäväki toivoo uudeksi puheenjohtajaksi henkilöä, joka pystyisi luotsaamaan liiton 2020-luvulle ilman uusia karilleajoja. Lajin imago on kärsinyt SUL:n talousongelmien ja ihmetystä herättäneiden kiinteistökauppojen takia.Vaikka yleisurheilun merkitys on vähentynyt, historia on ja pysyy. Suomea ei juostu maailmankartalle, mutta vastaitsenäistyneen maan identiteetti rakennettiin sotienvälisenä aikana juoksijoiden voimalla.Japanilainen Murakoso ei ole enää meitä kiusaamassa, mutta toivottavasti suomalaisurheilijat eivät jää Berliinissä hirveästi eurooppalaisille kilpakumppaneilleen.