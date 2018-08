Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Trump haukkuu kovemmin kuin puree

Yhdysvalain presidentti Donald Trump on suorasukaisilla puheillaan ja äkkipikaisilla toimillaan herättänyt kummastelevaa huomiota ja suurta huolta kautta maailman.Yksi huolen aihe on kansainvälisen kauppasodan uhka, joka on selvästi voimisitunut Trumpin presidenttikauden kuluessa.Esimermiksi Suomen Pankin pääjohtajana viime kuussa aloittanut Olli Rehn pitää kauppasodan uhkaa suurimpana kansainvälisen talouden riskinä (HS 31.7.2018). Hänen mukaansa kauppasodasta koituisi vakavaa vahinkoa Suomenkin taloudelle.Huoli on perusteltu, sillä kansainvälisen kaupan esteetön sujuminen on välttämätön edellytys Suomen kaltaisen viennistä elävän pienen ja avoimen talouden kasvulle ja hyvinvoinnille.Toistaiseksi Trumpin tulilinjalle on joutunut maita, joiden kanssa Yhdysvaltain kauppavaihto on räikeimmin alijäämäistä. Trump on syyttänyt etenkin Kiinaa, Meksikoa ja jossain määrin myös Saksaa epäreiluista kilpailukeinoista ja Yhdysvaltain ”kilpailuvoiman ja työpaikkojen varastamisesta”.Trumpin aloitteesta Yhdysvallat on esimerkiksi irtisanoutunut joistakin merkittävistä kansainvälisistä vapaakauppasopimuksista ja pannut toteen useita tuontitullien korotuksia. Maan kauppaministeriö valmistelee paraikaa taas uusia Kiinan vastaisten tullien korotuksia.Yksi edes hiukkasen kauppasodan uhkaa huojentava havainto on presidentti Trumpin omalaatuisen uhodiplomatian yhtä outo mutta vähemmän huolestuttava kääntöpuoli.Yhtäkkiset täyskäännökset uhosta sopuun näyttävät kuuluvan yhtä olennaisena osana äkkiväärän presidentin tyyliä kuin ensin eetteriin purskahteleva uho.Yllättäviä U-käännöksiä on nähty useita. Pohjois-Korean suhteissa pelottelu ”tulella ja tappuralla” vaihtuikin äkisti lämpimiin kädenpuristuksiin. Samaa lajia edustavat viime kuun aselepo EU:n kauppakiistassa ja paraikaa ”ilman ennakkoehtoja” valmisteltava Iran-tapaaminen.Trumpin arvaamattomuutta ja äkkipikaisia mielenmuutoksia on maailmalla tulkittu jopa epävakauden merkeiksi. Niissä voi kuitenkin olla oma omituinen poliittinen tarkoituksensa.U-käännökset uhosta sopimuksiin voivat olla Trumpin keino esiintyä vahvana ”diilien” tekijänä ja herättää ihailevaa luottamusta omassa kannattajakunnassa.Muiden maiden uhkaileminen on toki outoa käyttäytymistä maailman vaikutusvaltaisimmalta presidentiltä. Mutta niin kauan kuin riitaisaa uhoa seuraa yhtä yllättäviä täyskäännöksiä sopuun, on käytös ”vain” outoa.Sellaista kansaa tai kieltä lienee vaikea löytää, jolla ei olisi omaa muunnelmaansa sananlaskusta ”ei haukkuva koira pure”. Toivottavasti presidentti Trumpilla on omansa.