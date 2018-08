Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Tahtilaji vaihtunut asuntokaupassa

Asuntomarkkinat näyttävät vaihteeksi vetäneen henkeä. Kauppoja on tehty aiempaa rauhallisempaan tahtiin ja hinnat ovat paikoin lievästi laskeneet.Kauppamäärien ja hintojen muutokset vaihtelevat maan eri osissa, ja hintojen muutokset ovat pääosin pieniä. Mutta kauppamäärissä on näkynyt jopa useiden prosenttien pudotuksia vuodentakaisesta.Kaupankäynnin jopa yllättävän jyrkästä hiljentymisestä ovat tällä viikolla kertoneet esimerkiksi Ylen ja Taloussanomien haastattelemat asuntomarkkinoiden asiantuntijat. Hintojen lasku taas ilmenee Tilastokeskuksen tuoreimmista luvuista.Kaupankäynnin hidastumista voidaan pitää yllättävänä käänteenä esimerkiksi sillä perusteella, että talouden kokonaiskuva on valoisampi kuin vuosiin ja taloustunnelma kaikin puolin rohkaiseva.on viime aikoina kasvanut ja työllisyys kohentunut siihen malliin, että yleisönkin talousluottamus on vahvistunut jopa harvinaisen vahvaksi.Asuntokaupalle olennaisen tärkeää rahoitusta on saatavilla yltäkylläisen edullisin ehdoin. Lainahanat ovat vasta voimaan tulleista lainakattorajoituksista huolimatta pysyneet auki ja korot nollan tuntumassa.Tällaisissa talousoloissa luulisi asuntokaupankin ennemmin kiihtyvän kuin jäähtyvän. Samoin hintojen luulisi ennemmin nousevan kuin laskevan tai edes polkevan paikoillaan.Siksipä viime aikojen käänteitä onkin kuvailtu yllättäviksi.odottamattomille markkinakäänteille voi löytyä asuntosijoittamisen huimasta kasvusta eritoten pääkaupunkiseudulla mutta myös muissa maan suurimmissa kaupungeissa.Asuntoja sijoitusmielessä ostavilla ja niillä kauppaa käyvillä sijoittajilla voi toisinaan olla tyystin toisenlaisia tarpeita kuin omaa asuntoa ostavilla tai vaihtavilla kansalaisilla.Vapaiden markkinoiden periaatteisiin kuuluu, että kaupankäyntiin saavat osallistua kaikki halukkaat, ja että kukin tarjoaa tai hyväksyy juuri sellaisia hintoja kuin parhaaksi katsoo.Siksi asuntosijoittamisenkin vaikutuksia on tarpeen pohtia ilmiön ymmärtämiseksi ennemmin kuin paheksumiseksi.Myös omaa asuntoa ostavien tai vaihtavien on syytä ottaa huomioon, että etenkin pienimpien asuntojen apajilla suuri osa muista osapuolista on asuntosijoittajia. Ja että ilmiö on jo muuttanut markkinoiden luonnetta.pienten asuntojen markkinoille on paitsi nostanut hintoja myös lisännyt yllättävienkin muutosten todennäköisyyttä.Pelkkä aavistus esimerkiksi korkojen noususta voi hetkessä viedä asuntosijoittajien ostohalut, kun taas omaa asuntoa ostavien ja vaihtavien tarpeet muuttuvat paljon hitaammin.Tästä erilaisten tarpeiden vaihtelusta voi helposti syntyä isompiakin yllättyksiä kuin kevään ja kesän mittaan on nähty.