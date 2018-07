Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Kesätempausten sotkut on siivottava

uomalaisen suven suotuisiin vaikutuksiin kuuluu, että auringon valo ja lämpö sulattavat katajaisenkin kansan vaihteeksi leppoisaan mielentilaan edes parin helteisen kesäviikon tai poikkeuksellisesti jopa parin kuukauden ajaksi vuodessa.Murjottajienkin on välillä hyvä hymyillä.Luonnon tarjoileman valo- ja lämpöhoidon suotuisat vaikutukset näkyvät esimerkiksi siitä innosta, jolla kansaa kokoontuu mitä moninaisimpiin kesäisiin yleisötapahtumiin.Rientojen aiheet vaihtelevat uskonnollisista suurseuroista rock-festivaaleihin, mutta miltei poikkeuksetta tapahtumissa on yksi yhteinen piirre: niitä järjestetään ja niihin kokoonnutaan huvin vuoksi.on toki toinenkin yhteinen piirre, joka on väistämätön mutta ei pelkkää huvia: niistä syntyy jätettä.Olipa tapahtuman teema mikä tahansa, syntyy siinä sivussa sitä enemmän jätettä mitä runsaammin kansaa on koolla ja mitä pidemmän aikaa tapahtuma kestää. Pelkästään ruokailusta ja virvokkeiden nauttimisesta syntyy väkisin pakkausjätettä ja muuta roskaa.Valitettavasti osa hauskoistakin kesätapahtumista tuottaa huvia yksille mutta jopa kohtuutonta haittaa toisille. Silloin on usein kyse juuri tapahtuman jälkeen jäävistä jätteistä.vuodesta toiseen epäonnistuvasta jätehuollosta on Vantaanjoen kaljakellunta.Tempaus toisti viime viikolla tuttua kaavaa: ensin kaljaa lipittäen jokea alas lipuvat kellujat pitivät hauskaa, sitten repesi lähitienoon asukkaiden roskaraivo joenvarren jätekuorrutuksesta.Vantaanjoesta on löytynyt tyhjien tölkkien ja muun pikkurojun lisäksi esimerkiksi suuri määrä hylättyjä kelluntavälineitä risoista styrox-lautoista ja puhkotuista kumiveneistä arkkupakastimeen.Kaljakellunnan jäteongelma ja sen sytyttämä roskaraivo ovat toistuneet yhtä usein kuin itse tempaus, nyt jo parinkymmenen vuoden ajan joka kesä.Kellujien pitäisi luonnollisesti itse huolehtia omista roskistaan. Olisi kuitenkin lapsellista luottaa, että näin käy.hallinnolle ei voi olla vuodesta toiseen toistuva yllätys, että kaljaa lipittäen jokea kelluvilla huvittelijoilla on aivan muut ajankulut mielessään kuin siivoaminen.Kaupunki ei voi vuodesta toiseen sulkea silmiään hyvissä ajoin ennalta tiedossa olevalta jäteongelmalta. Ei edes sillä verukkeella, että kaljakellunta on epävirallinen tapahtuma vailla vastuullista järjestäjää.Ellei kaupunki voi velvoittaa ketään siivousvastuuseen, on sen joko itse järjestettävä tempauksen jätehuolto ja siivous tehokkaasti ja ajallaan. Tai sitten kaupungin on keinolla tai toisella estettävä jäteongelman synnyttävä tapahtuma.