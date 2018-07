Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Omat kulovalkeat on taltutettava ensin

Ruotsi kamppailee poikkeuksellisen vaikeiden maastopalojen taltuttamiseksi. Kulovalkeat ovat osoittautuneet niin sitkeiksi ja vaikeiksi saada hallintaan, että Ruotsi on pyytänyt ja saanutkin sammutusapua useilta muilta EU-mailta.Sammutustöissä on hikoillut jo hyvän aikaa apuvoimia esimerkiksi Ranskasta, Italiasta, Portugalista ja Puolasta.Suomi lähetti naapuriin yhden sammutusjoukkueen viime viikolla.Naapuriapu lähti liikkeelle viikkoja sen jälkeen, kun Ruotsi jätti ensimmäiset avunpyyntönsä EU:n pelastuspalvelulle.Suomen reagointia on moitittu saamattomaksi aikailuksi. Se on tarjonnut houkutuksen poliittisten irtopisteiden keruuseen. Sammutusavun viipymisen on jopa tulkittu heikentävän sotilaallisen yhteistyön uskottavuutta.Naapuriavun tarjoaminen poikkeuksellisen laajojen suurpalojen kaltaisen hädän hetkellä on luonnollisesti Suomenkin velvollisuus, siitä ei pitäisi olla pienintäkään epäilyä.Meikäläisten paloviranomaisten moittimiseen saati naapurihengen epäilyyn ei kuitenkaan ole aihetta, kun avunannon ajoitukseen on päteviä syitä. Kuten omassakin maassa riehuvat kulovalkeat.Suomi kieltäytyi tätä aikaisemmasta sammutusavusta siksi, että vastassa oli laajoja maastopaloja esimerkiksi Pyhärannassa ja Lapissa.Naapuriapua on aika lähettää ensi tilassa, mutta sen aika koittaa vasta, kun omat palot on taltutettu.Avun aika ei ollut viime kuussa, vaan nyt.Suomen Kriisinhallintakeskus esitti Ruotsille avuntarjouksen viime viikolla, sai Ruotsin kutsuvan vastauksen torstaina ja sammutusjoukkue lähti kalustoineen ja täysine varusteineen matkaan perjantaina.Nyt suomalaiset sammuttajat ovat jo Ruotsin toivomissa toimissa, joten apujoukkoja ei voi millään perustein moittia aikailusta, arkailusta saati saamattomuudesta.Eikä meikäläisiä pelastusviranomaisia voi ainakaan tämän tapauksen perusteella moittia yhteistyöhaluttomuudesta.On jokseenkin itsestään selvää - tai ainakin pitäisi olla - että minkäänlaiset sotilaallisetkaan yhteistyöjärjestelyt naapurusten tai muidenkaan ulkovaltojen kanssa eivät voi asettaa minkään muiden maiden tarpeita oman maan välittömien tarpeiden edelle.Olisi peräti outoa, jos mikä tahansa Suomen naapurimaidensa, EU:n tai vaikkapa Naton kanssa solmima sotilaallinen yhteistyö jättäisi Suomen omat puolustustarpeet taka-alalle ja asettaisi joidenkin muiden maiden kriisinhallinnan etusijalle.Apua on toki syytä lähettää aiheettomitta viivytyksittä kaikille avun tarpeessa oleville naapurimaille ja muillekin maille, joilta Suomi toivoo hädän hetkellä itsekin saavansa vastaavaa apua.Mutta ei hetkeäkään aikaisemmin kuin ensi tilassa. Se koittaa vastaa, kun oma kotipesä on turvattu.