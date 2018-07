Pääkirjoitus: Kauppakahina voi pilata taloustunnelman

Pääkirjoitus

Suuri joukko Suomen keskeisiä vientiyrityksiä on vastikään esitellyt varsin vahvoja tuloslukuja. Pitkästä aikaa paras talouskasvu on tempaissut maan työllisyysasteenkin suurin piirtein hallituksen asettamiin tavoitelukemiin.Päivä paistaa taloudessa melkein yhtä kirkkaasti kuin aurinko paahtaa kesälomailijoita.Mutta talouden näkymissä pilkistää jo muutakin kuin pelkkää poutaa: kansainvälisen talouden näkymiä hämärtää nopeasti kasvanut kauppasodan uhka.Se on pääosin huono uutinen Suomen kaltaiselle pienelle avoimelle kansantaloudelle, joka vaurastuu tai köyhtyy pitkälti sen mukaan, miten hyvin vienti vetää ja kuinka sujuvasti kauppa käy maailman markkinoilla.Jos tullien korotukset ja muut kaupan rajoitukset alkavat työntää kapuloita kansainvälisen kaupan rattaisiin, voi se hyvin nopeasti pilata taloustunnelman meillä ja muualla.aiheuttaa todennäköisesti jo nyt epäsuoraa haittaa esimerkiksi heikentämällä yritysjohtajien tulevaisuuden uskoa ja horjuttamalla luottamusta kasvun jatkumiseen.Entistä epävarmemmat näkymät voivat herkästi viivyttää tai jopa peruuttaa yritysten investointiaikeita. Siitä olisi vain pieni askel talouskasvun ja työllisyyskehityksen heikkenemiseen.Viime kuukausina kauppasodan uhkaa on näkyvimmin kärjistänyt Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, joka on vetänyt maansa eroon useista kansainvälisistä kauppasopimuksista ja kovistellut useita maan kauppakumppaneita lukuisilla tullien korotuksilla.oli ensin lähinnä Kiina, mutta nyt samaan kauppakovisteluun on joutunut myös Euroopan unioni. Presidentti Trump on uhannut EU:ta esimerkiksi tuntuvalla autotuonnin tullien korotuksella. Se rasittaisi erityisesti EU:n suurinta automaata Saksaa, mutta autotullien heijastushaitat ulottuisivat helposti Suomeen asti.Tullien tai muiden kauppasodan uhkaa kärjistävien toimien ja vastatoimien suurin vahinko ei välttämättä synny näiden toimien aiheuttamista suorista kustannuksista. Suurin haitta syntyy kauppasuhteiden ja taloustunnelman yleisestä heikkenemisestä ja poliittisen epävarmuuden lisääntymisestä.Yritysten on helpompi suunnitella ja myös panna toteen investointeja, jos talouden tulevaisuus vaikuttaa vakaalta ja ennustettavalta. Ehdoton edellytys tälle on, että poliitikotkin toimivat joten kuten ennakoitavalla tavalla ja ovat mieluummin tekemättä mitään kuin törmäilevät Trumpin tavoin milloin mihinkin suuntaan.Jos EU vastaa Trumpin tullikovisteluun samalla mitalla, se vain pahentaa asiaa. Paha vain, että vastatullit voivat olla poliittisesti välttämättömiä.