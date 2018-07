Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Uusi alkoholilaki ei ole vienyt Suomea perikatoon

Uuden alkoholilain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kireämpien rajoitusten kannattajat maalailivat tuomiopäivän kuvia, joissa kansa kaatuu kuolleena katuojiin.

Kesä on ollut

Suurin vääntö käytiin marketeissa myytävien juomien tilavuusprosentista. Osapuolet kinastelivat siitä, saavatko ruokakaupat ja kioskit myydä jatkossa vahvempia juomia aiempien 4,7-prosenttisten sijaan. Lopulta uudeksi rajaksi päätettiin 5,5 prosenttia.Muutos ei ollut suuri. Silti kireämpien rajoitusten kannattajat maalailivat tuomiopäivän kuvia, joissa kansa kaatuu kuolleena katuojiin, kun kaupasta tarttuukin mukaan keskioluen sijaan nelosta, baaritiskiltä voi tilata tuplaviskin tai ruokakaupasta saa muutakin kuin käymisteitse valmistettua lonkeroa. Poliisi pelkäsi väkivallan lisääntyvän. Liberaalit kysyivät yksilön vastuun perään.Vahvempaa olutta on saanut nyt kaupoista runsaan puolen vuoden ajan. Vaikuttaa siltä, ettei nelosoluesta ole tullut edullista bulkkituotetta, jolla marketit houkuttelisivat asiakkaita. Sen sijaan erikoisoluiden valikoima ja myynti on kasvanut. Vaikka erikoisoluillakin saa päänsä sekaisin, harva juo niitä humalahakuisesti. Syynä on verrattain korkea hinta.vaikutuksia on vielä varhaista arvioida, mutta jotain osviittaa saamme kevään ja kesän aikana julkaistuista tiedoista. Valviran kokoamien tilastojen mukaan alkoholin myynti oli jopa pienessä laskussa tammi-huhtikuussa edellisvuosien vastaaviin ajankohtiin verrattuna.Poliisin tilastoissa lakimuutos näkyy monella tavalla. Poliisihallituksen mukaan julkisilla paikoilla on tapahtunut aiempaa enemmän törkeitä pahoinpitelyitä. Tilastoista kuitenkin ilmenee, että kaikkien pahoinpitelyrikosten määrä väheni tammi-maaliskuussa.THL:n erikoistutkija Thomas Karlsson sanoi toukokuussa Ilta-Sanomille, että vasta kesällä nähdään, miten lakiuudistus vaikuttaa suomalaisten juomiseen. Lämpimän kesän ennustettiin lisäävän alkoholin kulutusta.kuumin vuosiin. Juomien myynti onkin vilkastunut. Kireämmän alkoholipolitiikan kannattajat syyttävät kasvusta todennäköisesti uutta alkoholilakia. Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtajan Kari Luodon mukaan syynä on kuitenkin ennen muuta lämmin sää – ei lakimuutos (Taloussanomat 22.7).Alkoholin väärinkäyttö on merkittävä kansanterveydellinen ongelma. Viina aiheuttaa edelleen suurta tuskaa monissa perheissä. Alkoholin haitoista täytyy puhua, mutta valistuksen ei pidä pohjautua hysteriaan.Ensitietojen valossa vaikuttaa siltä, että suomalaiset olisivat valmiita ottamaan askeleen kohti liberaalimpaa ja ”eurooppalaisempaa” alkoholipolitiikkaa. Esimerkkinä toimii aina parjattu nuoriso, jolle viina ei kouluterveyskyselyn mukaan maistu entiseen malliin. Nuoriso tietää, että räkäkännissä toikkaroiminen on noloa.