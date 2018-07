Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Arvaamaton Trump pyörittää Natoa – presidentti käy sotilasliitolla kauppasotaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump esitti Natolle uhkavaatimuksia, joiden takia on aiheellista kysyä, onko pitkät perinteet omaava transatlanttinen yhteistyö karahtamassa karille. Trump ehti vaatia eurooppalaisten jäsenmaiden maksuosuuksien nostamista ja uhkaili amerikkalaisjoukkojen lähdöllä Euroopasta. Jälkimmäinen päätös tietäisi koko eurooppalaisen turvallisuusrakennelman menemistä uusiksi ja se vaikuttaisi myös Itämeren tilanteeseen ja sitä kautta Suomeen.Trump aloitti kokouksen tiistaina räväkästi lyttäämällä liittokansleri Angela Merkelin Saksan. Trumpin mielestä venäläinen kaasu sitoo Saksan Venäjän ohjaukseen. Sinänsä Trump sanoi ääneen sen, mitä moni muukin kansainvälisen politiikan tarkkailija ajattelee. Kaasu on Venäjälle strateginen vientituote. Riippuvuus Venäjän kaasusta voisi kriisitilanteessa olla Venäjälle oiva kiristyskeino. Harva kuitenkaan menee tätä ajatusta kertomaan suoraan valtionpäämiehelle. Trump, joka ilmeisesti ei ole kuulutkaan kansainvälisestä diplomatiasta ja sen pelisäännöistä, voi näin tehdä.Räväkän alun jälkeen Trump rauhoittui, merkittävä sopimuskin saatiin aikaan. Kokouksessa sovittiin uuden esikunnan perustamisesta sotilaallisen liikkuvuuden takaamiseksi Euroopassa ja Naton uudesta valmiustasosta. Trump ilmoitti jo, että maksuosuuksistakin on sovittu. Myös presidentti Sauli Niinistö viestitti, että transatlanttinen yhteistyö toimii. Keskiviikko meni sitten enemmän tai vähemmän sekoillessa, mitä on päätetty ja kuka on päättänyt. Samalla Trump nosti vaatimuksensa jäsenmaiden maksuosuudesta kahdesta prosentista neljään bruttokansantuotteesta. Yhdysvaltain presidentiltä taisi unohtua, että hänellä on paljon valtaa, mutta ei kuitenkaan niin paljon, että hän voisi sanella jäsenmaiden valtion budjettien menokehyksiä. Se on jokaisen maan poliittinen asia.Donald Trump on politiikan ulkopuolelta presidentiksi noussut kauppamies. Hän elää tässä ja nyt, lunastaa vaalilupauksiaan eikä sinänsä ajattele päätöstensä seurauksia kovin kauaksi. Kauppamiehenä hänellä on myös selvä tarve niputtaa toisiinsa asioita, hän pelaa peliä, jossa myönnytysten hintana on vastamyönnytys. Kaikki viittaa siihen, että Trump kytkee kauppasodan ja Naton yhteen. Joskus tuntuu siltä, että Trumpille Yhdysvaltain sisämarkkinoille tunkeva Saksan autoteollisuus on suurempi uhka kuin Venäjä.Naton huippukokouksesta jää väistämättä päällimmäiseksi tunne, että ulospäin yritetään viestiä järjestön yhtenäisyyttä, mutta pinnan alla kytevät samat Trumpin kehittämät palopesäkkeet. Nato voi julistaa nyt, että Yhdysvaltojen joukot pysyvät Naton tukena Euroopassa.Tämänkin voi ehdollistaa:Trump ei ole vetämässä Yhdysvaltain armeijaa pois Euroopan tukikohdistaan – ei ainakaan vielä.