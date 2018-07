Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Britannian hallitus vajosi brexit-suohon

Britannian

Syöksykierre

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syöksykierre alkoi, kun May sai perjantaina hallituksensa niin sanotun pehmeän brexitin taakse.

Kriisi