Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Erittäin tärkeät kahdeksan päivää

Tiistaina kokoontuu Naton huippukokous Brysselissä ja ensi viikon maanantaina Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaavat Helsingissä. Molempien tilaisuuksien päätöksillä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia.Presidentti Sauli Niinistö sanoi erikoishaastattelussa Ilta-Sanomissa (7.7.) olleensa hyvin huolestunut siitä, että maailma napaistuu ja kansainvälinen politiikka henkilöityy. Hänen mielestään Yhdysvaltojen ja Venäjän on käytävä kahdenvälistä keskustelua, mutta niillä keskusteluilla ei voi puuttua Eurooppaa koskeviin asioihin ohi Euroopan. Niinistön mielestä tällainen riski on kasvanut, koska EU ei ole yhtenäinen eikä tarpeeksi vahva toimija kansainvälisessä politiikassa.Nato-kokouksen henkeä voi arvailla siitä, että Trump on erittäin selvästi osoittanut olevansa tyytymätön eurooppalaisiin liittolaisiinsa. The New York Timesin mukaan Trump lähetti Nato-liittolaisilleen teräväsanaisia kirjeitä, joissa hän vaati näitä nostamaan puolustusmenojaan. Lisäksi Trump on useampaan kertaan väläytellyt mahdollisuutta vetää amerikkalaisjoukkoja pois Euroopasta. Kuten aina Trumpin kanssa, on vaikeaa sanoa, mikä on uhoa ja missä vaiheessa puheet muuttuvat teoiksi.Naton huippukokouksen henki kuitenkin paljastaa, miten hyvin tai huonosti Euroopan ja Yhdysvaltojen välinen transatlanttinen yhteys käytännössä toimii. Niinistön mielestä tämä yhteys on tärkeä koko Euroopalle, ei vain Nato-maille. Siksi siihen ei olisi suotavaa tulla säröjä.On yhä jossain määrin epäselvää, mistä kaikesta Trump ja Putin aikovat Helsingissä keskustella. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan ainakin Syyriasta, Ukrainasta sekä aseriisunnasta tai ainakin jonkin tason asevalvontakontrollista. Presidentti Niinistö sanoo toivovansa, että Trump ja Putin päätyvät Helsingin kokouksessa johonkin sellaiseen, joka poistaa pelkoja ja antaa valoa siihen suuntaan, että jännitys vähän lievenisi.Monet odottavat seuraavaa kahdeksaa päivää jopa pelonsekaisesti. Lähinnä siksi, että Trump ja Putin voivat löytää yhteisen sävelen ja sopia asioita Euroopan yli. Myös Niinistö on havainnut tällaisen ajattelutavan. Hänen mukaansa on syytä toimia niin, että huonot vaihtoehdot minimoidaan. Siis toivotaan parasta, mutta varaudutaan pahempaan.Maanantaista alkaa viikko, jota on kutsuttu myös Euroopan kohtalon viikoksi. Tekeillä voi olla päätöksiä, jotka vaikuttavat Euroopan ja Suomen asemaan.