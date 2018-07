Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Ei enää yhtään lomaneuvoa, kiitos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuossa on vain pieni osa niistä neuvoista, joilla ihmisiä kannustetaan turvaamaan itselleen hyvä kesäloma.Näen punaista. Enkä ole ainoa. En tiedä montaa ihmistä tai työpaikkaa, joissa noin voisi toimia. Priorisoida toki voi – ja on pakkokin. Lisäksi myönnän, että olen joskus vuosia sitten itsekin kirjoittanut tuollaisia juttuja ja esimiestehtävissä teetättänyt niitä. Mutta ajat ovat muuttuneet.Missä on enää työpaikkoja, joissa on löysää? Työpaikkoja, joissa muut hoitavat työsi sillä aikaa, kun alat hiljentää kohti lomaa.Otetaan esimerkki. Heinäkuun niin sanottuina hiljaisina viikkoina töissä olevat tekevät niiden työt, jotka lomailevat. Monessa organisaatiossa on ihmisiä, jotka ottavat silloin kollegoidensa työt hoidettavikseen. Tapasin viikolla ihmisen, joka hoitaa parhaillaan viiden töitä. Ei tietenkään kaikkia, mutta niitä osia tehtävistä, joiden on pakko hoitua läpi kesän. Hänellä oli viikko lomansa alkuun. En raaskinut kysyä, onko hän ajatellut helpottaa työtaakkaansa parina viimeisenä päivänä ennen loman alkua. Sen sijaan kysyin, miltä tuntuu.”No on ollut aika tiukkoja hetkiä. Vastaan tulee tilanteita, jotka eivät ole minulle rutiinia ja asiat on saatava hoidettua. Saan onnistumisen tunnetta, kun saan kaikki langat kuitenkin pidettyä käsissäni.”Todellinen työnsankari. Ja silti varsin tyypillinen esimerkki keskijohdossa työskentelevästä ihmisestä.Heitäkin on, jotka saavat syyttää itseään. Erityisesti asiantuntijatyössä voi olla niin kova työnimu, että töistä ei malta päästää irti lomallakaan. Mielessä käy, jos vain nopeasti vilkaisisi sähköpostit. Sen kun tekee, sähköpostista hyppää silmille useampikin tärkeältä tuntuva asia. Tai sitten alkaa ärsyttää, kun mieleen muistuvat kaikki edessä olevat työtehtävät ja sen jälkeen saa tehdä töitä päästääkseen irti tuosta tunnetilasta.On myös sellaisia ihmisiä, jotka vilkuilevat sähköpostiaan, ettei kukaan vain loman aikana tee omalle tontille kuuluvia asioita. Siis vartioivat mustasukkaisesti töitään lomalla.Hoivatöitä tekevien en varsinkaan toivo hidastavan tahtia ennen lomaansa, vaikka muuten soisin heille enemmän aikaa. Ajatelkaa esimerkiksi kodinhoitajaa, jolla on minuuttiaikataulu. Hänelläkin on lomailevien kollegoidensa asiakkaita hoidettavana – siis koteja ja ihmisiä, jotka eivät ole tuttuja. Hiljennä ja priorisoi siinä nyt, että varmistat oman lomasi.Toisesta ääripäästä löytyvät ihmiset, joilla on aikaa, mutta rennosta lomasta ei tietoakaan. Määräaikaisen työntekijän työsuhde voi katketa kesäksi ja aika menee seuraavan työn löytymistä stressatessa. Mistä löytää töitä? Miten nopeasti? Riittävätkö rahat? Heille koko ajatus palkallisesta kesälomasta on jotain kaukaisuudessa siintävää.Ja sitten meillä on yrittäjät. Kysyin muutamalta yksinyrittäjältä, pystyvätkö he lomailemaan. Kyllä, mutta keinot on opittu vuosien saatossa. Lomailu onnistuu esimerkiksi niin, että ilmoittaa asiakkaille ajoissa ne viikot, jolloin ei ole käytettävissä. Kaksi viikkoa on kuulemma maksimiaika, jonka uskaltaa olla katsomatta sähköposteja. Se onnistuu vain heinäkuussa. Esimerkiksi hiihtolomalla sähköpostit on katsottava pari kertaa viikossa. Harva yksinyrittäjä on lomalla kolme viikkoa putkeen.Yksi neuvo on, joka sai laajasti kannatusta. Se kuuluu näin: pääset irti arkirutiineista, kun lähdet heti loman alussa pienelle matkalle.Hyvää kesälomaa kaikille lomailijoille ja hyvää tulevaa kesälomaa kaikille, jotka yhä sinnittelevät töissä!