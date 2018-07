Pääkirjoitus

Singaporen julistus joutuu nyt puntariin – astuuko Trump Pohjois-Korean miinaan?

Osapuolten

Tiedot

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Julistus ei sisällä lausettakaan, joka kieltäisi Pohjois-Koreaa jatkamasta ydinaseiden kehittelyä.

Epäilykset