Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Eläkekapina horjuttaa Putinia

jalkapallon MM-kisat alkoivat pari viikkoa sitten, Venäjä ilmoitti eläkeiän nostamisesta. Yritys haudata kansan mielestä huono uutinen oli liian turhan selvä. Viime viikonloppuna useissa Venäjän kaupungeissa osoitettiin mieltä uudistusta vastaan. Putinin arkkivihollinen, oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi otti asian heti omakseen.Putinin yleensä huimat kannatusmittausprosentit lähtivät kaksinumeroiseen alamäkeen. Jalkapallon MM-kisoista on kuitenkin hänelle se suuri hyöty, että mielenosoitukset kisakaupungeissa on etukäteen kielletty. Putin saattaa olla myös todella iloinen Venäjän jalkapallojoukkueen yllättävästä menestyksestä, joka antaa kansalle vähän arjesta poikkeavaa ajateltavaa.nykyiset eläkeiät ovat peräisin Stalinin vallan alkuajoilta vuodelta 1932. Silloin Venäjällä kuoltiin nuorina.Naiset pääsevät eläkkeelle 55-vuotiaina ja naiset 60-vuotiaina. Lisäksi vaarallisia töitä tekevien eläkeikä on usein alempi. Eläkkeet ovat pieniä ja hyvin moni tekee jotain työtä eläkkeelläkin. Varsinkin miehet kuolevat usein yhä niin nuorina, että eivät ehdi eläkepäivistä nauttia.Eläkeiän nostoa perustellaan samoilla syillä kuin muuallakin. Rahat pitäisi saada riittämään väestön vanhetessa. Tästä syystä Suomessa tehtiin samantapainen uudistus vain muutama vuosi sitten.Venäjällä naisten eläkeikä nousee 63 vuoteen ja miesten 65 vuoteen. Nosto tapahtuu porrastetusti niin, että naisilla tavoite saavutetaan 16 ja miehillä 10 vuodessa.Monien talousviisaiden mielestä eläkejärjestelmään puututaan nytkin liian lievästi ja isoja ongelmia vain siirretään eteenpäin. Uudistuksesta on puhuttu vuosia.Pitkän valtansa alkuaikoina Putin lupaili, että eläkkeisiin ei puututa. Lännen pakotteita ovat kuitenkin nostaneet taas uudistuksia ajavien talousteknokraattien valtaa hallinnossa.eläkepolitiikalla voi olla jopa turvallisuuspoliittisia vaikutuksia. Krimin miehitys nosti Putinin suosion huimiin kannatuslukemiin. Sen laskiessa mieleen voi helposti tulla uusi sotaseikkailu.Toisaalta sotiminen kuluttaa ruplia, joita tarvittaisiin sosiaalisten ongelmien ratkaisuun. Se voi tuoda uusia pakotteita. Taloudelliset ja sosiaaliset ongelmat puoltavat liennytystä lännen kanssa.Kun Putin ja Yhdysvaltain Donald Trump tapaavat Helsingissä puolentoista viikon kuluttua, Venäjän eläkkeet eivät ole asialistalla. Mutta ne voivat vaikuttaa siihen, mitä asialistalla on.