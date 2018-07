Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Saksa laittoi EU:n seinää vasten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kukaan ei maanantaina halunnut arvioida, mitä seuraavaksi tapahtuu. Niin umpisolmussa Saksan sisäpolitiikka nyt on.Saksalaislehdet olivat maanantaina varsin tylyjä Seehoferille. Ja syystä. Hän ajaa Saksaan tiukempaa turvapaikkapolitiikkaa taatakseen omalle puolueelleen voiton syksyllä pidettävissä Baijerin aluevaaleissa. Hän on uhannut sulkea Baijerin rajat kaikilta turvapaikanhakijoilta, jotka on jo rekisteröity muissa EU-maissa. Merkel on täysin vastakkaista mieltä. Hän näkee, että Seehoferin toiminta käynnistäisi dominoefektin. Myös muut Euroopan maat alkaisivat toimia samoin ja silloin vapaan liikkuvuuden periaatteelle voidaan heittää hyvästit.Näiltä pohjilta EU-maiden johtajat sopivat viime viikon lopussa pidetyssä huippukokouksessaan kompromissista, jolla yritetään hillitä Euroopasta turvapaikkaa hakevien ihmisten määrää. EU-johtajat sopivat niin sanotuista alueellisista maihinnousupisteistä, joissa jaotellaan ihmiset turvapaikkaa tarvitseviin tai parempaa elämää etsiviin. Näitä pisteitä voidaan perustaa Pohjois-Afrikkaan tai vapaaehtoispohjalta myös EU:n jäsenmaihin. Rahat otetaan EU:n yhteisestä kassasta.Sovitut maihinnousupisteet herättävät paljon jatkokysymyksiä. Minne nämä pisteet tulevat? Miten ne toimivat? Miten suuri määrä ihmisiä niiden kautta voisi kulkea?Huomattavaa on, että yksikään Afrikan maa ei ole suostunut maihinnousukeskusten rakentamiseen. Kun näissä pisteissä olevia turvapaikkaa hakevia ihmisiä voi ottaa vastaan vapaaehtoisuuden pohjalta, on selvää, että keskisen Itä-Euroopan maat eivät ota heitä vastaan. Yhä vastahakoisempia vastaanottajia ovat myös Italia ja EU-puheenjohtajamaana juuri aloittanut Itävalta.Ei ole mitään merkkejä, että Eurooppaan kohdistuva muuttoliike olisi hiljenemässä. Osa tulijoista tavoittelee parempaa elämää, osa hakee turvapaikkaa. EU-maat ovat kaukana yhteisestä turvapaikkapolitiikasta, vaikka sitä on yritetty sopia vuosia.Euroopalle on kohtalokasta, jos Saksa ei saa hallituskriisiään ratkaistua järkevästi. Jo nyt Italian uusi pääministeri pystyi kiristämään EU:n huippukokousta vaatimuksillaan yhteisvastuusta maahanmuuttopolitiikassa. On suorastaan irvokasta, että EU on joutunut maahanmuutossa selkä seinää vasten, koska Saksan sisäministeri aikoo voittaa Baijerissa vaalit.Oma asiansa on sitten, että EU:n pitäisi saada aikaiseksi yhteinen turvapaikkaprosessi. Viime viikon huippukokouksessa tehtiin paljon päätöksiä, mutta oikeastaan siellä ei päätetty mistään.