Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Arvaamaton Trump on vaikea kortti Suomellekin – puolustuspolitiikkaan voi tulla muutoksia

Donald Trumpin arvaamattomuus heittää tapaamisen päälle varjon, jonka tummista syövereistä on kaivettu uhkakuvia.Eniten pelkoa aiheuttaa se, että johtajat sopivat jotain Euroopan yli. Trump on valanut uskoa liittolaisiinsa: Yhdysvallat pysyy eurooppalaisten ystäviensä tukena. Toisaalta hän on välillä heittänyt visioita amerikkalaisjoukkojen lähdöstä ja Naton jättämistä eurooppalaisten hoitoon.Putinin tapa johtaa Venäjää näyttää kiehtovan Trumpia.Putinin Venäjälle Trump oli oikea valinta presidentiksi. Toisaalta Trumpin arvaamattomat äkkikäännökset saattavat aika ajoin olla liikaa jopa Kremlille. Kokouksessa riittää mielenkiintoa. Miten johtajien kemiat toimivat, ja mistä sovitaan, siinä mielessä Helsinki on todellakin yhden päivän kansainvälisen politiikan polttopisteessä.Mitä vaikutuksia Trumpin ja Putinin tapaamisella on Suomelle? Äkkiseltään voisi kuvitella, että Suomi isännöi, ei muuta. Jos johtajat alkavat sopia asioita Euroopan yli, Suomi ei tietenkään seuraa sivusta, vaan on päätösten ytimessä. Suomi ei ole enää puolueeton, vaan osa Euroopan unionia, joka on ajautunut lähes kauppasodan partaalle Trumpin Yhdysvaltain kanssa.Jos Trump vetäytyy sotilaallisesti Euroopasta, myös Suomen itsenäisen puolustuspolitiikan se osa, jossa hakeudutaan kahdenvälisiin harjoituksiin Yhdysvaltain kanssa, voi joutua romukoppaan. Jos Trump ja Putin sopivat Naton laajenemisen pysäyttämisestä ja amerikkalaiset lähtevät Euroopasta, Suomi todella jää Naton porstuaan. Sen jälkeen puolustusyhteistyö Euroopan unionin kautta saattaa olla Suomelle ainoa tie hakea paikkaa kansainvälisissä turvallisuusrakennelmissa.Huipputapaamisen aattona Washington Postin kolumnisti Max Boot kaivoi ikävällä tavalla esille suomettumisen, Finnlandisierungin. Termillä tarkoitetaan pienempää maata, joka myötäilee suurvallan pyrkimyksiä ja antaa sen puuttua sisäisiin asioihinsa, vaikka ei olekaan suurvallan liittolainen.Termin esimerkki maa oli kylmän sodan Suomi, joka myötäili Neuvostoliiton toiveita ja tavoitteita. Suomen ulkopoliittisella johdolla oli aikaan täysi työ päästä loukkaavasta termistä eroon.Washington Postin kolumnistin mukaan suomettunut ei ole tällä kertaa Suomi vaan Trump: Trump suomettaa eli toimii Venäjän päämäärien hyväksi sekä Euroopassa että – Yhdysvalloissa. Vaikka näin onkin, lohtu on Suomelle laiha. Termin olisi suonut pysyvän historian pölyttyneissä kansioissa lopullisesti.