Pääkirjoitus: Trump on politiikassa outo ilmestys – yhdessä asiassa hän pesee suomalaiset poliitikot

Suomessa, ja aika monessa muussakin maassa on totuttu siihen, että vaaleissa luvataan ummet ja lammet. Vaalipäivän iltana vaalilupaukset unohtuvat, viimeistään ne katoavat hallitusneuvotteluissa. Hallitusohjelma monipuoluejärjestelmässä on aina kompromissi. Suomalainen vaalijärjestelmä on vahvasti henkilövaalipainotteinen. Ensi keväänä Suomessa järjestetään kolmet vaalit, eduskunta-, maakunta- ja eurovaalit. Äänestäjän tehtävä on haastava: pitää kaivaa kolme hyvää ehdokasta ja sujauttaa numerot uurnaan. Vaaliruuhkassa puoluelähtöiset pitkät listat voisivat toimia paremmin. Vaalitaivas on nimittäin sakeana erilaisia, isoja ja pieniä vaalilupauksia – joita ei siis tarvitse loppupeleissä pitää.Mitä sitten Trumpilta voidaan oppia? No ainakin vaalilupausten merkityksen. Yhdysvaltain presidentinvaaleissa Valkoiseen taloon 2016 marssinut Donald Trump on monessa mielessä politiikan outolintu. Jo hänen vaalikamppailunsa rikkoi kaikkia mahdollisia totuttuja sääntöjä – käytöstavoista puhumattakaan. Populistiset vaalisloganit sekä itärannikon älymystön ja median kyykyttäminen iskivät Amerikan ränsistyneiden teollisuuspaikkakuntien äänestäjiin: Trumpin tie Washingtoniin oli auki.Jo vaalikamppailun aikana oli yleinen käsitys, että Trumpin värikkäät vaalilupaukset ovat vain mediakonsulttien keksimiä tyhjänpäiväisyyksiä, jotka sinänsä eivät johda mihinkään. Jos Trump pääsee Valkoiseen taloon, Trumpista tulee samanlainen presidentti kuin kaikista muistakin, näin otaksuttiin. Hän jäisi Amerikan Yhdysvaltojen historiaan värikkään vaalikamppailunsa takia, ei aikaansaannoksiensa. Nyt kun Trumpin kausi on puolessavälissä, tuo analyysi on tasoa kyökki, ellei jopa alempana. Todellisuudessa kaikki vaalilupaukset eivät olleet mediakonsulttien keksimiä. Kyllä Trump ideoi valtaosan niistä ihan itse, vieläpä Twitterissä. Mutta kaikkein järisyttävintä on tämä: Trump on pitänyt tai on ainakin yrittänyt pitää lupauksistaan kiinni.Trumpin Amerikka suureksi -populismi kauppasotineen ja tullimuureineen saattaa näyttää globaalissa maailmantaloudessa menneisyyden asioina, asioina, joihin ei edes Amerikalla ole varaa. Trumpin ideologia – jos sitä sanan varsinaisessa merkityksessä ylipäätään on – perustuu eräänlaiselle perinteisen eristäytymispolitiikan ja maailmanvallan sekoitukselle. Sisäpolitiikassa Amerikka eristäytyy tullimuurien taakse ja suojelee omaa talouttaan sekä kampittaa vapaakauppasopimuksia. Kansainvälisessä politiikassa Trumpin Yhdysvallat on mahtitekijä, joka määrittelee itse roolinsa; tilanteen mukaan ja liittolaisten kauhuksi.Trump lupasi Meksikon rajalle muurin. Sitä ei vielä ole, mutta verotuksessa ja amerikkalaisen teollisuuden suojelussa Trump on tehnyt lähes sen mitä lupasi, Iranin ydinsulkusopimus sai kyytiä, samoin Pariisin ilmastosopimus. Maailmantalous horjuu kauppasodan partaalla. Korkein oikeus siunasi muutama päivä sitten Trumpin asettamat matkustuskiellot joidenkin muslimimaiden kansalaisille. Sitä on pidetty presidentin suurimpana voittona.Samanlaista populistista hypeä kuin Trumpin kampanjassa esiintyi Timo Soinin perussuomalaisissa kaksissa vaaleissa. Kun hallitusvastuussa piti lunastaa äänestäjille annetut lupaukset, edessä oli mahalasku ja puolueen hajoaminen. Trump marssii toiseen suuntaan: monet asiantuntijat Yhdysvalloissa ja Euroopassa ovat kallistuneet uskomaan, että Trump jatkaa myös toisen kauden.Varteenotettavat haastajat ovat kovin harvassa.