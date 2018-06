Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Merkelin viimeinen oljenkorsi

EU:n taloudesta huolehtimisella olisi kansalaisten arjelle merkitystä, mutta se unohtuu.

Pitkien ja vaikeiden vuoksi EU:n johtoon näytti nousevan kokemusta ja nuorekasta energiaa yhdistävä voimakaksikko, Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Heidän loistonsa ei pitkään kestänyt.Ennen kaikkea Merkelin asema on vaikea, kun Saksan sisäministeri Horst Seehofer käy avointa kapinaa turvapaikkapolitiikasta. Hallitus voi kaatua ja jopa Merkelin CDU-puolueen ja Baijerin CSU:n ikiaikainen kristillisdemokraattinen liittouma uhkaa murtua. Estääkseen katastrofin Merkel tarvitsee muiden EU-johtajien apua.Jo viime suuri joukko EU-johtajia järjesti epävirallisen hätätapaamisen, jonka anti jäi vähäiseksi. Puheet pakolaiskeskuksista EU:n ulkopuolella ovat yhä utopian asteella. Itäiset jäsenmaat eivät innostu kantamaan osaansa tulijoista.2015 kriisi jyrkensi asenteita Euroopassa. Kolmen vuoden jälkeen vaikutukset näkyvät EU-maiden politiikassa, vaikka tulijoiden määrä nyt on vakaa.Italiassa valtaan nousseet populistit ajavat uusia rajuja ratkaisuja. Saksan samanhenkinen AfD-puolue houkuttaa konservatiiveja. Erityisesti kärsii Baijerin CSU, jonka asialla Seehofer on. Hänelle oman aseman varmistaminen Baijerissa on tärkeämpää kuin Merkelin pitäminen vallassa Berliinissä.Baijerin viereisessä Itävällassa vallassa on konservatiivien ja populistien liittouma. Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz on lähempänä Seehoferia kuin Merkeliä.Itävallasta on tulossa seuraava EU:n puheenjohtajamaa. Se merkitsee sitä, että Kurzin ja Seehoferin agenda pysyy lähiajat vahvasti esillä.Itäisessä EU:ssa pitää valtaa vielä muukalaiskammoisempien populistien akseli. Puolan ja Unkarin johtajia Merkelin kohtalo ei hetkauta. Pikemminkin Saksan liittokansleri on vihatun suvaitsevaisuuden symboli, josta halutaan äkkiä eroon.Ranskassa Macronin mahdollisuudet tukea Merkeliä pienenevät sitä mukaa, kun hänen suosionsa sulaa syistä, jotka eivät liity maahanmuuttopolitiikkaan.tuo kylmän hien niiden otsalle, jotka ovat panneet uskonsa EU:n tulevaisuuteen. Viimeiset pari vuotta unioni on nauttinut talouskasvusta. Jopa Kreikan taloudellinen tilanne hiukan helpotti.Kasvukausi päättyy pian, jos eteläisessä Euroopassa kytevä kriisi pääsee valloilleen. Saksan ja Italian halu kehittää unionin taloudellista puolta on viisas, vaikka keinoista olisikin eri mieltä. Nyt sille ei ajatuksia uhrata.