Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Sotesta tuli politiikan ikiliikkuja – veronmaksaja maksaa valtapelin viulut

Startti on 2021 alussa. Sipilän hallitus joutui nöyrtymään alkuperäisestä aikataulustaan. Sosiaali- ja terveysvaliokunta ei yksinkertaisesti saanut valtavaa lakipakettia valmiiksi heinä-elokuun vaihteeseen mennessä. Se oli hallituksen ja virkamiesten takaraja sille, että lait saataisiin voimaan 2020 alusta.Sipilä ehti jo uhata hallituksen luottamuksen mittaamisella tiedonannolla, mutta tästä pääministeri perääntyi tiistaina. Hän puhui hallituspuolueiden eduskuntaryhmien sitouttamisesta aikatauluun ja pääministerin ilmoituksesta eduskunnalle. Hallituksen luottamuksesta ei äänestetä. Kaikki hallituspuolueet ovat nyt ruodussa, ja hallituskriisi siirtyi. Nimenomaan siirtyi, koska varsinaiset sote-äänestykset ovat edelleen käymättä.Vasta syksyllä nähdään, kestääkö hallituksen niukka enemmistö eduskunnassa, kun soten lait tulevat äänestyksiin suureen saliin. Sipilän hallitus sai jatkoaikaa, ainakin muutaman kuukauden. Sen jälkeen vaalit ovat jo niin lähellä, että hallituksen kaatuminen ei enää järkytä yhteiskunnan perusrakenteita. Sipilä voi hoidella juoksevia asioita toimitusministeristönä. Sipilän manööveri onkin nähtävä näpäytyksenä kokoomuksen suuntaan: samassa veneessä ollaan – katkeraan loppuun saakka.Hallituskriisillä uhkaaminen ei ole Sipilälle mitenkään uutta ja outoa. Marraskuussa 2015 Sipilä uhkasi kävellä presidentin luo Mäntyniemeen, jos hallituspuolueissa ei löydy sopua maakuntauudistuksesta ja sotesta. Kriisitunnelmissa hallitus survoi kasaan esityksen, jossa keskusta sai maakuntauudistuksen ja kokoomus soten valinnanvapauden. Nyt tuota solmua on purettu kolme vuotta. Eikä uudistus ole vieläkään maalissa. Sipilä siis on oikeastaan itse syypää mahdottomaan tilanteeseen. Sote ja maakuntauudistus yhdessä ovat liian iso kakku, varsinkin kun siihen sekoitetaan kourallinen poliittista valtapeliä. Siitä sote-uudistuksen väsäämisessä ei ole ollut puutetta.Tavallinen kansalainen seuraa näytelmää sivusta. Suomalainen poliittinen järjestelmä on keksinyt ikiliikkujan: soten. Se pyörii valtioneuvoston, ministeriöiden ja eduskunnan käytävillä vuodesta toiseen. Hallitukset ja kansanedustajat vaihtuvat, mutta sote pysyy.Poliittisella pelillä on myös hintansa. Sipilä mainitsi tiistaina eduskunnassa, että lisävuosi soteen maksaa 200 miljoonaa euroa. Se, mistä summa koostuu jäi hämäräksi, mutta jos näin on, hinta on huikea. Sen sijaan hämäräksi ei jää, kuka viulut maksaa.Veronmaksajat.