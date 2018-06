Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Naisten pitäisi puhua rahasta

Taloudellinen riippumattomuus on erittäin merkittävä asia.

Tilastokeskus julkaisi uusimman tilastonsa kotitalouksien varallisuudesta. Seuraavana päivänä finanssikonserni Nordea julkaisi kyselytutkimuksensa tulokset. Nordea oli selvittänyt sitä, millaisia naiset ovat sijoittajina.Nordean saamat tulokset ovat mielenkiintoista luettavaa. Niistä löytyy sekä hyvää että huonoa. Ilmeni, että naiset ovat paljon varovaisempia sijoittajia kuin miehet. Naisista tuntuu, että he eivät tiedä riittävästi sijoittamisesta. Varovaisuudessa sinänsä ei ole mitään huonoa. Tarkkuus raha-asioissa on oikeinkin hyvä ominaisuus. Mutta surullista on, että naisten yleisin sijoituskohde on säästötili. Osalle riitti vain prosentin tuotto sijoitukselle. Miehet säästävät selvästi naisia enemmän osakkeisiin.Kun naiset säästävät pienempiä summia kuin miehet ja laittavat rahansa huonommin tuottaviin kohteisiin, naisten ja miesten väliset varallisuuserot kasvavat.paikalla torstaina illalla, kun Nordea esitteli tuloksia noin 300:lle sijoittamisesta kiinnostuneelle naiselle Pörssitalossa Helsingissä. Keskustelua oli kiehtovaa seurata. Syntyi vaikutelma, että paikallaolijat tunnistivat naisille tyypilliset sijoitustavat ja myös niiden ongelmat.Nordean kyselyssä lähes kolmannes naisista koki, että heillä ei ole riittävästi tietoa ja osaamista sijoittamiseen liittyen. Tähän auttaisi eniten se, että naiset puhuisivat enemmän rahasta ja sijoittamisesta. Sijoittaminen ei ole rakettitiedettä. Varmuus syntyy siitä, että hankkii tietoa, keskustelee, vertaa ja kokeilee. Hyvin harva on mestari heti aloittaessaan, mutta tekemällä oppii. Tässä nimenomaisessa tapauksessa naisten varovaisuudesta on myös hyötyä. Kun ei usko heti osaavansa kaikkea, ei sorru typeryyksiin ja hötky sijoitustensa kanssa. Se kun on yksi varmimmista tavoista pilata tuottonsa.tärkeintä on aloittaa. Ja mitä aikaisemmin aloittaa, sen parempi, koska silloin korkoa korolle -efekti ehtii vaikuttaa. Nordean kyselyn mukaan alle 35-vuotiaat naiset olivat kaikkein turvallisuushakuisimpia sijoittajia. Sen ymmärtää siitä näkökulmasta, että tuossa iässä monella on pieniä lapsia ja asuntovelkaa. Silti nuorena aika toimii erityisen hyvin sijoittajan puolesta ja säännöllisellä sijoittajalla ajallinen hajautus pienentää joka tapauksessa riskiä.Aloittamisen jälkeen tärkeintä on pysyä tekemässään sijoitussuunnitelmassa. Koska kuten jo aikaisemmin sanottu, hötkymisellä saa yleensä huonoa jälkeä aikaan.keskustelu syntyi kuitenkin siitä, miksi naiset ovat niin arkoja puhumaan rahasta. Moni jakoi kokemuksen, että omassa ystäväpiirissä ei varsinkaan nuoruudessa puhuttu raha-asioista. He toivoivat nyt, että olisi puhuttu. Jotta tämä kehä katkeaisi, vanhempien kannattaisi puhua jo lapsilleen rahasta – rahankäytöstä, säästämisestä ja sijoittamisesta. Siitäkin, että elämässä on hetkiä ja elämänvaiheita, jolloin rahaa ei juuri ole. Mutta kun rahaa alkaa karttua, kannattaa kerätä itselleen puskurirahasto pahan päivän varalle.Taloudellinen riippumattomuus on erittäin merkittävä asia. Se antaa elämässä paljon valinnanvaraa. Turvallisuushakuisuutta voi lähestyä myös sitä kautta, että omat rahat ja niiden hallinta vasta tuokin turvaa.Jokaisella, niin naisella kuin miehellä, tulisi olla käsitys raha-asioistaan. Karuinta on, jos asia pitää ottaa haltuun tilanteessa, jossa on kriisi päällä: raha-asiat hallinnut puoliso sairastuu tai tulee ero. Joten naiset, alkakaa puhua rahasta.