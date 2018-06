Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Kaikki kevään vaalit kannattaa yhdistää

Puoluekokouksissa katsotaan luonnollisesti jo seuraaviin eduskuntavaaleihin, jotka järjestetään 14. huhtikuuta 2019 – siis, elleivät edessä ole ennenaikaiset eduskuntavaalit. Niitä tuskin nähdään, sillä eduskunnan sote-äänestykset ovat siirtymässä syksyyn. Jos hallitus silloin kaatuisi, vaaleja tuskin enää aikaistettaisiin. Tähän viittasi myös presidentti Sauli Niinistö politiikan toimittajien tilaisuudessa keskiviikkona. Presidentti haluaisi tietää ensin myös muut hallitusvaihtoehdot ennen kuin eduskunta hajotettaisiin.–Ehdottomasti minun tulisi silloin tietää, mikä on eduskuntapuolueiden kanta asiaan. Miten siellä nähdään, onko jonkinlaisia jatkamisen edellytyksiä jollakin kokoonpanolla. Sellaisen kyllä haluaisin selvittää tai että sellainen selvitetään siinä yhteydessä, Niinistö paalutti.Eduskuntavaalit tulevat siis ajallaan. Mutta ensi keväänä järjestään lisäksi Euroopan parlamentin vaalit ja myös maakuntavaalit ovat siirtymässä keväälle. Keskusta ja pääministeri Juha Sipilä elättelevät yhä toivetta, että maakuntavaalit voitaisiin järjestää ensi tammikuussa. Poliittista realismia on kuitenkin, että tammikuukin taitaa tulla liian varhain, jos vaaleja edes tulee. Kovan onnen maakuntavaaleja siirretään jo toiseen kertaan. Alun perin ne piti järjestää viime tammikuussa presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella.Puoluesihteerityöryhmässä esitettiin jo viime vuonna, että eduskuntavaalit ja EU-vaalit voitaisiin yhdistää. Keskusta ja kokoomus ovat kannattaneet ajatusta, samoin vihreät, mutta Sdp, Rkp ja kristilliset ovat vastustaneet. Jos EU-vaalit ja eduskuntavaalit voitaisiin yhdistää, samaan yhteyteen voisi lisätä myös maakuntavaalit. Ajatus kuulostaa Suomen oloissa hurjalta, mutta se on silti järkevämpää, kuin ripotella vaaleja pitkin kevättä.Keskusta on vastustanut ajatusta henkeen ja vereen sanomalla, ettei maakuntavaaleja ja eduskuntavaaleja voi yhdistää. Miksei? Keskusta oli valmis yhdistämään maakuntavaalit ja presidentinvaalit, mikä on todella kaukaa haettua. Sen sijaan eduskuntavaalien, EU-vaalien ja maakuntavaalien yhdistäminen on oikeastaan aivan luontevaa, myös vaalikampanjoissa.Keskusta valitsee puoluesihteerin lauantaina. Suurimman puolueen puoluesihteeri kutsuu kollegansa koolle epäilemättä pikapuoliin pohtimaan vaalien yhdistämistä.Äänestäjää ei kannata aliarvioida.Äänestäjä pystyy kyllä vaalikopissa tekemään kolme ratkaisua yhdellä kertaa. Maailmalla on monimutkaisempiakin vaaleja.